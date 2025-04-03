«Интер Майами» с Месси проиграл первый четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Лос-Анджелес» дома победил «Интер Майами» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Натан Ордас на 57-й минуте.
Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитник гостей Серхио Бускетс и защитник «цапель» Жорди Альба провели полный матч.
Форвард «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру остался в запасе. Вратарь хозяев Уго Льорис провел полный матч.
Ответная встреча состоится 9 апреля.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. Первый матч
Лос-Анджелес – Интер Майами – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ордас, 57.
Календарь Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Источник: «Бомбардир»