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  • «Интер Майами» с Месси проиграл первый четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» с Месси проиграл первый четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Вчера, 08:34
2

В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Лос-Анджелес» дома победил «Интер Майами» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Натан Ордас на 57-й минуте.

Нападающие «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитник гостей Серхио Бускетс и защитник «цапель» Жорди Альба провели полный матч.

Форвард «Лос-Анджелеса» Оливье Жиру остался в запасе. Вратарь хозяев Уго Льорис провел полный матч.

Ответная встреча состоится 9 апреля.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала. Первый матч

Лос-Анджелес – Интер Майами – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ордас, 57.

Календарь Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Результаты Кубка чемпионов КОНКАКАФ

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Источник: «Бомбардир»
Кубок чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами Лос-Анджелес Месси Лионель
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Комментарии (2)
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fakeid
1743658844
позор! особенно гномофилам) оливье жиру не позор - правильный клуб выбрал, а не вот это недоразумение)
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rozhdewpetro
1743662533
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сайт». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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