Шапи высказался об игре против Месси в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Игрок «Канзаc Сити» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями после матча с «Интером Майами», за который выступает Лионель Месси.

Команды встречались в 1-м ранде Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Прошедшей ночью «Интер Майами» выиграл у «Канзаса» со счетом 3:1.

Месси забил на 19-й минуте.

После матча Шапи сфотографировался с аргентинцем.

– Как вам вообще Месси вблизи?

– Волшебник! Как он легко все делает, как видит поле, какие передачи отдает!

И продолжает забивать – в первом матче при 20-градусном морозе забил единственный гол, сегодня открыл счет. Никакой возраст человека не берет!

– Вы мечтали с ним пообщаться после игры. Удалось?

– Дождался его в подтрибунном помещении, сфотографировались. И с Суаресом тоже, но то фото удалось хуже.

А пообщаться с Лео помешал языковой барьер: я не говорю по-испански, он – по-английски.