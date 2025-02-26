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  • Шапи высказался об игре против Месси в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Шапи высказался об игре против Месси в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Игрок «Канзаc Сити» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями после матча с «Интером Майами», за который выступает Лионель Месси.

  • Команды встречались в 1-м ранде Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
  • Прошедшей ночью «Интер Майами» выиграл у «Канзаса» со счетом 3:1.
  • Месси забил на 19-й минуте.
  • После матча Шапи сфотографировался с аргентинцем.

– Как вам вообще Месси вблизи?

– Волшебник! Как он легко все делает, как видит поле, какие передачи отдает!

И продолжает забивать – в первом матче при 20-градусном морозе забил единственный гол, сегодня открыл счет. Никакой возраст человека не берет!

– Вы мечтали с ним пообщаться после игры. Удалось?

– Дождался его в подтрибунном помещении, сфотографировались. И с Суаресом тоже, но то фото удалось хуже.

А пообщаться с Лео помешал языковой барьер: я не говорю по-испански, он – по-английски.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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subbotaspartak
1740570176
В америку съездил не зря. Уряааа!
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