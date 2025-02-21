КОНКАКАФ наказала судью, попросившего автограф у Месси

КОНКАКАФ вынесла дисциплинарное взыскание судье Марко Ортису Наве за просьбу то, что он попросил автограф у нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после первого матча первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Канзас-Сити» (1:0).
Изначально сообщалось, что мексиканец попросил у аргентинского форварда футболку на память.
«В ходе расследования КОНКАКАФ выяснилось, что судья обратился к игроку с просьбой дать автограф для члена семьи с особыми потребностями. Поведение судьи не соответствует кодексу поведения КОНКАКАФ для официальных лиц матча. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, примененные КОНКАКАФ», – сообщили в КОНКАКАФ.
Организация не уточнила, какие именно дисциплинарные меры были применены к судье.
- Месси забил единственный гол в матче на 56-й минуте. Игра в Канзас-Сити проходила при температуре -16 градусов.
- Ответная встреча состоится 25 февраля.