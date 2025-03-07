Тренер «Интера Майами» объяснил отсутствие Месси

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано после первого матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Кавальером» (2:0) прокомментировал отсутствие на поле нападающего Лионеля Месси.

«Что касается Лео, то я следую предписаниям врачей команды. Они сказали мне, что у него нет ни травм, ни ушибов. Он устал после того, как отыграл в трех матчах за шесть дней.

Многие нюансы [влияют], изменения в погоде, в частности. И поскольку мы заботимся о нем и не хотим, чтобы он переутомился, мы, учитывая все риски, решили предоставить ему отдых.

Конечно, играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы должны двигаться вперед и уметь играть без него», – сказал Маскерано.