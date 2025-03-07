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Тренер «Интера Майами» объяснил отсутствие Месси

Сегодня, 12:11
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано после первого матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Кавальером» (2:0) прокомментировал отсутствие на поле нападающего Лионеля Месси.

«Что касается Лео, то я следую предписаниям врачей команды. Они сказали мне, что у него нет ни травм, ни ушибов. Он устал после того, как отыграл в трех матчах за шесть дней.

Многие нюансы [влияют], изменения в погоде, в частности. И поскольку мы заботимся о нем и не хотим, чтобы он переутомился, мы, учитывая все риски, решили предоставить ему отдых.

Конечно, играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы должны двигаться вперед и уметь играть без него», – сказал Маскерано.

  • Сообщалось, что у 37-летнего Месси перенапряжение мышц.
  • В понедельник он пропустил матч с «Хьюстон Динамо» в МЛС.
  • Следующий матч «Интер Майами» пройдет 9 марта против «Шарлотт».

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Источник: ESPN
Кубок чемпионов КОНКАКАФ Кавальер Интер Месси Лионель Маскерано Хавьер
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Комментарии (1)
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Benifacto
1741339259
а может Маскерано следовало его выпустить в 2х матчах из 3х? хотя он же тренер ему видней)))и Месси уже староват на 90 минут, он как джокер должен выходить на 2е таймы и все...
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