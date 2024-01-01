январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, ответный матч
Гвадалахара
- : -
Фордж
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, ответный матч
Тигрес УАНЛ
- : -
Ванкувер Уайткепс
Не начался
Америка
- : -
Реал Эстели
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, ответный матч
Толука
- : -
Эредиано
Не начался
Монтеррей
- : -
Комуникасьонес
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, первый матч
Сент-Луис
- : -
Динамо Хьюстон
Не начался
Депортиво Саприсса
- : -
Филадельфия Юнион
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, первый матч
Индепендьенте де Ла-Чоррера
- : -
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
Кавалри
- : -
Орландо Сити
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, первый матч
Мока
- : -
Нэшвилл
Не начался
Кавальер
- : -
Цинциннати
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, ответный матч
Орландо Сити
- : -
Кавалри
Не начался
Филадельфия Юнион
- : -
Депортиво Саприсса
Не начался
Динамо Хьюстон
- : -
Сент-Луис
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, ответный матч
Цинциннати
- : -
Кавальер
Не начался
Нэшвилл
- : -
Мока
Не начался
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024. 1 раунд, ответный матч
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
Индепендьенте де Ла-Чоррера
Не начался