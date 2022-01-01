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Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Футбольные тренеры
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Маскерано Хавьер
-
2
Мохамед Антонио
Пумас
3
Шметцер Брайан
Сиэтл
4
Черундоло Стивен
Лос-Анджелес
5
Йорслинг Деворн
Дефенс Форс
6
Агилар Сесар
Спортинг Сан-Мигелито
7
Смит Гэри
Нэшвилл
8
Смирниотис Бобби
Фордж
9
Кампос Жеаустин
Реал Эспанья
10
Торрент Доменек
Монтеррей
11
Уитмор Теодор
Маунт Плизант
12
Трольо Педро
Олимпия Т
13
Мехия Диего
Атлетико Оттава
14
Кертин Джим
Филадельфия Юнион
15
Вэйни Грегг
Лос-Анджелес Гэлакси
16
Нунан Пэт
Цинциннати
17
Варас Мики
Сан-Диего
18
Апарисио Хосе
O&M
19
Каревич Андрес
Алахуэленсе
20
Ферретти Рикардо
Тигрес УАНЛ
21
Ларкамон Николас
Крус Асуль
22
Дос Сантос Марк
Ванкувер Уайткепс
23
Эрнандес Роберто
Шелаху
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