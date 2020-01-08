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    Антонио Мохамед

    Тренер
    Имя Антонио
    Фамилия Мохамед
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 2 апреля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетико Минейро 23 9 7 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.06.2022 Атлетико Минейро 1 : 1 Сантос
    19.06.2022 Атлетико Минейро 2 : 0 Фламенго
    26.06.2022 Атлетико Минейро 3 : 2 Форталеза
    02.07.2022 Жувентуде 1 : 2 Атлетико Минейро
    11.07.2022 Атлетико Минейро 0 : 0 Сан-Паулу
    18.07.2022 Ботафого 0 : 1 Атлетико Минейро
    22.07.2022 Куяба 1 : 1 Атлетико Минейро
    25.07.2022 Атлетико Минейро 1 : 2 Коринтианс
    31.07.2022 Интернасьонал 3 : 0 Атлетико Минейро
    08.08.2022 Атлетико Минейро 2 : 3 Атлетико Паранаэнсе
    14.08.2022 Коритиба 0 : 1 Атлетико Минейро
    20.08.2022 Атлетико Минейро 0 : 1 Гойас
    28.08.2022 Америка Минейро 1 : 1 Атлетико Минейро
    05.09.2022 Атлетико Гойяненсе 0 : 2 Атлетико Минейро
    07.09.2022 Атлетико Минейро 1 : 1 Брагантино
    17.09.2022 Аваи 1 : 0 Атлетико Минейро
    29.09.2022 Атлетико Минейро 0 : 1 Палмейрас
    01.10.2022 Атлетико Минейро 2 : 0 Флуминенсе
    06.10.2022 Сантос 1 : 2 Атлетико Минейро
    10.10.2022 Атлетико Минейро 0 : 0 Сеара
    16.10.2022 Фламенго 1 : 0 Атлетико Минейро
    25.10.2022 Форталеза 0 : 0 Атлетико Минейро
    28.10.2022 Атлетико Минейро 1 : 0 Жувентуде
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