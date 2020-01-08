Антонио Мохамед
Тренер
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Мохамед
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|2 апреля 1970
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Мохамед
|Гражданство
|Аргентина
|Дата рождения
|2 апреля 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Атлетико Минейро
|23
|9
|7
|7
|Дата
|Матч
|12.06.2022
|Атлетико Минейро
|1 : 1
|Сантос
|19.06.2022
|Атлетико Минейро
|2 : 0
|Фламенго
|26.06.2022
|Атлетико Минейро
|3 : 2
|Форталеза
|02.07.2022
|Жувентуде
|1 : 2
|Атлетико Минейро
|11.07.2022
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Сан-Паулу
|18.07.2022
|Ботафого
|0 : 1
|Атлетико Минейро
|22.07.2022
|Куяба
|1 : 1
|Атлетико Минейро
|25.07.2022
|Атлетико Минейро
|1 : 2
|Коринтианс
|31.07.2022
|Интернасьонал
|3 : 0
|Атлетико Минейро
|08.08.2022
|Атлетико Минейро
|2 : 3
|Атлетико Паранаэнсе
|14.08.2022
|Коритиба
|0 : 1
|Атлетико Минейро
|20.08.2022
|Атлетико Минейро
|0 : 1
|Гойас
|28.08.2022
|Америка Минейро
|1 : 1
|Атлетико Минейро
|05.09.2022
|Атлетико Гойяненсе
|0 : 2
|Атлетико Минейро
|07.09.2022
|Атлетико Минейро
|1 : 1
|Брагантино
|17.09.2022
|Аваи
|1 : 0
|Атлетико Минейро
|29.09.2022
|Атлетико Минейро
|0 : 1
|Палмейрас
|01.10.2022
|Атлетико Минейро
|2 : 0
|Флуминенсе
|06.10.2022
|Сантос
|1 : 2
|Атлетико Минейро
|10.10.2022
|Атлетико Минейро
|0 : 0
|Сеара
|16.10.2022
|Фламенго
|1 : 0
|Атлетико Минейро
|25.10.2022
|Форталеза
|0 : 0
|Атлетико Минейро
|28.10.2022
|Атлетико Минейро
|1 : 0
|Жувентуде