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  • Тренер «Монтеррея» Мохамед расплакался после победы в финале чемпионата. Он обещал титул погибшему сыну

Тренер «Монтеррея» Мохамед расплакался после победы в финале чемпионата. Он обещал титул погибшему сыну

31 декабря 2019, 09:48
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Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед расплакался после победы в финале плей-офф чемпионата против «Америки». Участники последнего клубного чемпионата мира выиграли в серии пенальти.

Известно, что более чем десять лет назад Мохамед пообещал сыну возглавить «Монтеррей» и взять чемпионский титул. Ребенок погиб в ДТП в 2006 году в возрасте шести лет.

  • Мохамед выступал за «Монтеррей» в качестве игрока.
  • Тренер выигрывал чемпионат Мексики с «Тихуаной» и «Америкой».
  • В Европе Мохамед работал с «Сельтой» (2018 год).

Источник: твиттер San Cadilla
Весь мир Монтеррей Мохамед Антонио
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Brabus71
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