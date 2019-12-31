Тренер «Монтеррея» Мохамед расплакался после победы в финале чемпионата. Он обещал титул погибшему сыну

Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед расплакался после победы в финале плей-офф чемпионата против «Америки». Участники последнего клубного чемпионата мира выиграли в серии пенальти.

Известно, что более чем десять лет назад Мохамед пообещал сыну возглавить «Монтеррей» и взять чемпионский титул. Ребенок погиб в ДТП в 2006 году в возрасте шести лет.