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    Тренер «Монтеррея» Мохамед расплакался после победы в финале чемпионата. Он обещал титул погибшему сыну

    Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Антонио Мохамед расплакался после победы в финале плей-офф чемпионата против «Америки». Участники последнего клубного чемпионата мира выиграли в серии пенальти.

    Известно, что более чем десять лет назад Мохамед пообещал сыну возглавить «Монтеррей» и взять чемпионский титул. Ребенок погиб в ДТП в 2006 году в возрасте шести лет.

    • Мохамед выступал за «Монтеррей» в качестве игрока.
    • Тренер выигрывал чемпионат Мексики с «Тихуаной» и «Америкой».
    • В Европе Мохамед работал с «Сельтой» (2018 год).

    Источник: твиттер San Cadilla

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      Brabus71 3 часа назад

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