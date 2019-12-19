Клопп передразнил тренера «Монтеррея», требовавшего удалить игрока «Ливерпуля»

В матче полуфинала Клубного ЧМ «Монтеррей» – «Ливерпуль» (1:2) произошел необычный эпизод.

На 76-й минуте матча мяч попал в руку защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса. Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед потребовал от судьи показать игроку желтую карточку, которая стала бы второй для игрока.

Главному тренеру мерсиайдцев Юргену Клоппу не понравилось поведение Мохамеда, и он передразнил его. Арбитр в итоге предъявил каждому тренеру по желтой карточке.