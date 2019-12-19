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  • Клопп передразнил тренера «Монтеррея», требовавшего удалить игрока «Ливерпуля»

Клопп передразнил тренера «Монтеррея», требовавшего удалить игрока «Ливерпуля»

19 декабря 2019, 15:17
12

В матче полуфинала Клубного ЧМ «Монтеррей»«Ливерпуль» (1:2) произошел необычный эпизод.

На 76-й минуте матча мяч попал в руку защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса. Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед потребовал от судьи показать игроку желтую карточку, которая стала бы второй для игрока.

Главному тренеру мерсиайдцев Юргену Клоппу не понравилось поведение Мохамеда, и он передразнил его. Арбитр в итоге предъявил каждому тренеру по желтой карточке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «PRO Английский футбол»
Клубный чемпионат мира Ливерпуль Монтеррей Гомес Джо Клопп Юрген Мохамед Антонио
Комментарии (12)
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koli4ka
1576758270
взрослый дядя Юра повёл себя по-мальчишецки...
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Axe111
1576758452
Красавчик
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Barçist
1576760239
Некрасиво.
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Добрый Бобер
1576760554
По-моему, забавно.
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FanatSerj
1576766202
ах-хааа-хааа затроллил, юмор это хорошо ))
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Krasnodar 123
1576767957
Ну, Юрбан-барабан!!!
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CF4
1576782756
Клопп вообще душевный дядька. Мне в нем очень нравиться, что он именно спортсмен-тренер. Как и положено, спортивный стиль, а не как у большинства костюмы модные и туфли лакированные.
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JackBruce
1576821534
Прелесть
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ItalianFootball
1576832195
Вот жешь ёж))))!!!! Красапет Юрги!
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Cules2013
1576836166
Клопп знатный тролль. Иногда смешно, иногда бесит, но с ним не скучно.
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