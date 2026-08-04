Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино

Сегодня, 00:25
2

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен добиваться отставки главы ФИФА Джанни Инфантино.

Руководитель европейского футбола готовит ультиматум для своего коллеги.

Чеферин хочет, чтобы клубы из Европы бойкотировали КЧМ в 2029 году, если Инфантино не покинет занимаемую должность.

Президент УЕФА 12 августа обсудит свой план с главой Ассоциации европейских клубов (EFC) Нассером Аль-Хелайфи, который также руководит «ПСЖ». В этот день парижане разыграют с «Астон Виллой» Суперкубок Европы.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

Еще по теме:
УЕФА может выйти из ФИФА 5
Стало известно, почему президент УЕФА проигнорировал финал ЧМ-2026 5
13 сборных-участниц ЧМ-2026 раскритиковали президента УЕФА 13
Источник: Talksport
Клубный чемпионат мира Инфантино Джанни Чеферин Александер
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1785818347
Скоро вся эвропа погрязнет в янковских санкциях...
Ответить
subbotaspartak
1785818522
Зашаталась система: ФИФА... ФЕФА... НАФИФА...
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
10
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
5
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Все новости
Все новости
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
2
ПостВ кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей
2025.08.20 12:37
2
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
2025.07.16 21:02
1
ФотоБубнов поставил «5+++» игроку «Челси» за финал клубного ЧМ
2025.07.16 17:15
1
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
2025.07.16 09:37
1
Заработок участников клубного ЧМ
2025.07.15 21:54
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
2025.07.15 20:23
8
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
Раскрыт заработок «Челси» на клубном чемпионате мира
2025.07.14 15:53
Семин двумя словами описал разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси»
2025.07.14 14:15
1
Винисусу не понравилась его позиция на поле в матче с «ПСЖ»
2025.07.14 11:54
4
Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»
2025.07.14 11:27
3
Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»
2025.07.14 10:30
2
Луис Энрике проанализировал поражение в финале клубного ЧМ от «Челси»
2025.07.14 09:49
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
2025.07.14 09:03
7
Палмер – о победе «Челси» в финале клубного ЧМ: «Перед матчем все сомневались в нас»
2025.07.14 08:20
ФотоСписок обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
2025.07.14 01:07
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
2025.07.14 01:02
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
2025.07.14 00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
2025.07.14 00:13
23
ФотоТрамп прилетел на вертолете на финал клубного чемпионата мира
2025.07.13 22:21
2
Мостовой – о «ПСЖ»: «Что они кушают?»
2025.07.13 18:45
3
Капитан «Челси» сделал смелое обещание перед финалом клубного ЧМ
2025.07.12 19:09
1
Где смотреть матч «Челси» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 13 июля 2025
2025.07.12 10:23
ФотоСафонов и Хвича с женами погуляли по Нью-Йорку перед финалом клубного ЧМ
2025.07.11 21:15
3
Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»
2025.07.10 19:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+