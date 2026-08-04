Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен добиваться отставки главы ФИФА Джанни Инфантино.
Руководитель европейского футбола готовит ультиматум для своего коллеги.
Чеферин хочет, чтобы клубы из Европы бойкотировали КЧМ в 2029 году, если Инфантино не покинет занимаемую должность.
Президент УЕФА 12 августа обсудит свой план с главой Ассоциации европейских клубов (EFC) Нассером Аль-Хелайфи, который также руководит «ПСЖ». В этот день парижане разыграют с «Астон Виллой» Суперкубок Европы.
- Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
- В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
- Новые выборы запланированы на март 2027 года.
Источник: Talksport