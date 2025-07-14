Список обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025

ФИФА опубликовала список обладателей персональных наград по итогам клубного чемпионата мира-2025 в США. Как ранее сообщалось, лучшим футболистом турнира, выигравшим «Золотой мяч», стал Коул Палмер из «Челси».
Полный список представлен ниже:
Золотой мяч – Коул Палмер («Челси»);
Серебряный мяч – Витинья («ПСЖ»);
Бронзовый мяч – Мойзес Кайседо («Челси»);
Золотая перчатка – Роберт Санчес («Челси»);
Лучший молодой игрок – Десир Дуэ («ПСЖ»);
Лучший бомбардир – Гонсало Гарсия («Реал»);
Приз фэйр-плей – «Бавария».
- Победителем клубного ЧМ стал «Челси», разгромивший в финале «ПСЖ» со счетом 3:0.
- Гонсало Гарсия, забивший 4 гола, стал обладателем приза лучшему бомбардиру за счет 1 ассиста, сделанному на турнире. По 4 гола за турнир без голевых передач забили также Анхель Ди Мария («Бенфика»), Серу Гирасси («Боруссия Д») и Маркос ЛеонЛеонардо («Аль-Хиляль»).
Источник: официальный сайт ФИФА