Список обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025

ФИФА опубликовала список обладателей персональных наград по итогам клубного чемпионата мира-2025 в США. Как ранее сообщалось, лучшим футболистом турнира, выигравшим «Золотой мяч», стал Коул Палмер из «Челси».

Полный список представлен ниже:

Золотой мяч – Коул Палмер («Челси»);

Серебряный мяч – Витинья («ПСЖ»);

Бронзовый мяч – Мойзес Кайседо («Челси»);

Золотая перчатка – Роберт Санчес («Челси»);

Лучший молодой игрок – Десир Дуэ («ПСЖ»);

Лучший бомбардир – Гонсало Гарсия («Реал»);

Приз фэйр-плей – «Бавария».