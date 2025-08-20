Введите ваш ник на сайте
  В кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей

В кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей

20 августа, 12:37
3

Во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на столе в Овальном кабинете находился трофей клубного чемпионата мира-2025.

Оригинальный кубок был передан Трампу, а не «Челси».

«Они сказали: «Пусть трофей будет у вас». Мы поставили его в Овальный кабинет. Потом я спросил: «Когда вы его заберете?» А президент ФИФА Джанни Инфантино ответил: «Мы не заберем. Оставьте себе навсегда», – сказал Трамп.

  • Клубный чемпионат мира проходил на территории США.
  • Победителем турнира стал «Челси».
  • Трамп присутствовал на церемонии награждения.

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Челси
Loko_Roma
1755685321
Трамп очередную ачивку открыл
Ответить
DMитрий
1755689376
Речь шла о Зеленском, кубок это так, для отвода,- прототип.
Ответить
темирхан
1755697716
ему копию оставили, так для отвода глаз.
Ответить
