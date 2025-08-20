В кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей

Во время встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на столе в Овальном кабинете находился трофей клубного чемпионата мира-2025.

Оригинальный кубок был передан Трампу, а не «Челси».

«Они сказали: «Пусть трофей будет у вас». Мы поставили его в Овальный кабинет. Потом я спросил: «Когда вы его заберете?» А президент ФИФА Джанни Инфантино ответил: «Мы не заберем. Оставьте себе навсегда», – сказал Трамп.