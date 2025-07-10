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Куртуа объяснил поражение «Реала» от «ПСЖ»

Вчера, 11:17
2

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Мадридцы пропустила два гола за первые 10 минут.

«Они всегда так начинают, мощно. Нам нужно было следовать плану тренера.

Они хотят играть. Они очень хорошо умели находить свободного игрока под давлением. Особенно в первом тайме. Во втором, когда они перестали давить, дела пошли лучше. Но два гола немного предрешили исход игры.

Это тяжeлое поражение, но из него можно извлечь урок. Иногда такой удар помогает корректировать игру, совершенствоваться. Они победили в Лиге чемпионов и сейчас играют очень хорошо.

На мой взгляд, мы всегда немного опоздывали. Все оказывались не на своих позициях, и именно так они тебя обыгрывают. Они бегут вперeд, и приходится разворачиваться. Мы не были рядом с ними. Это тяжело, когда вы растянуты по полю, а они так играют.

Мы очень рады за Милитао и Карвахаля. Они смогли вернуться. Это хорошо для них. Для нового сезона. Здорово снова чувствовать себя игроком. И в то же время жаль Лукаса [Васкеса] и Луку [Модрича]. Они – две легенды. Модрич всегда уходит с поля под овации. Нам будет его не хватать».

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Источник: As
Клубный чемпионат мира Милан Реал ПСЖ Модрич Лука Куртуа Тибо Карвахаль Дани Васкес Лукас Милитао Эдер
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Комментарии (2)
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Psih86
1752137036
Это тяжёлое поражение, да нормальное поражение, вас размазали как детей, счёт 4-0 и не такой уж и большой, учесть как вы слабо играете....
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lek!
1752138631
Просто времена меняются , всех звезд в одну команду не соберешь .
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