Луис Энрике после победы над «Реалом»: «Хотим войти в историю «ПСЖ», а потом уйти в отпуск»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

«Отлично. Всегда сложно проводить такие игры против «Реала». Мы начали матч очень хорошо. Довольны игрой.

Погода была слишком жаркой для меня. У нас особенный сезон, особый момент, я думаю, мы заслужили победу.

Мы почти у цели. Хотим войти в историю нашего клуба, а потом уйти в отпуск.

Мы постараемся. Осталось сделать еще один шаг в матче против такой сильной команды, как «Челси».

Они хорошо выступают на протяжении всего турнира, и теперь нам пора готовиться, восстанавливаться [к финалу]», – сказал Луис Энрике.