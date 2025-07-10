Луис Энрике после победы над «Реалом»: «Хотим войти в историю «ПСЖ», а потом уйти в отпуск»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Реалом» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.
«Отлично. Всегда сложно проводить такие игры против «Реала». Мы начали матч очень хорошо. Довольны игрой.
Погода была слишком жаркой для меня. У нас особенный сезон, особый момент, я думаю, мы заслужили победу.
Мы почти у цели. Хотим войти в историю нашего клуба, а потом уйти в отпуск.
Мы постараемся. Осталось сделать еще один шаг в матче против такой сильной команды, как «Челси».
Они хорошо выступают на протяжении всего турнира, и теперь нам пора готовиться, восстанавливаться [к финалу]», – сказал Луис Энрике.
- Дублем у «ПСЖ» отметился Фабиан Руис, забивший на 6-й и 24-й минутах. Также у парижан отличились Усман Дембеле на 9-й и Гонсалу Рамуш на 88-й минутах.
- Финал «Челси» – «ПСЖ» пройдет 13 июля.
Источник: The Standard