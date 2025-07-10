Алонсо объяснил, почему оставил Родриго в запасе на матч с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил решение оставить в запасе вингера Родриго в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).
«То, что он не вышел на поле, – это следствие игрового решения. В данной ситуации нам нужен был другой игрок.
За время чемпионата мы не принимали решений о будущем, да и ротация состава была не слишком большой», – сказал Алонсо.
- 24-летний Родриго сыграл на турнире в 3 из 6 матчей «Реала», отметился 1 ассистом. В стартовом составе он вышел только 1 раз.
- Сообщалось, что «Арсенал» готов приобрести бразильца за 90 миллионов евро.
Источник: Marca