Алонсо объяснил, почему оставил Родриго в запасе на матч с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо объяснил решение оставить в запасе вингера Родриго в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«То, что он не вышел на поле, – это следствие игрового решения. В данной ситуации нам нужен был другой игрок.

За время чемпионата мы не принимали решений о будущем, да и ротация состава была не слишком большой», – сказал Алонсо.