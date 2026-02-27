Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт

Сегодня, 18:31
3

В «Пари НН» внутренний конфликт. О нем рассказал бывший зенитовец Владислав Радимов.

«Тут вообще сложная история. Чемпионат еще не начался, а спортивный директор «Пари» Антон Евменов, насколько я знаю, уже успел поругаться с главным тренером Алексеем Шпилевским. Ну и когда уходит лидер, Хуан Боселли, это всегда будет бить по команде. Боселли в трудную минуту мог помочь, особенно впереди. Кто вместо него – не берусь сказать. Так что будет сложнее.

Но я понимаю, чего хочет Шпилевский, и доля правды в его действиях есть. При этом вопрос остается в том, как он это преподносит. И не только в отношениях с прессой, а и с теми же игроками – будут ли они в него верить? Вот в чем дело. А если нет единства со спортивным директором еще... Хорошего ждать не приходится», – сказал Радимов.

  • «Пари НН» идет в зоне переходных матчей.
  • Шпилевский принял команду летом.
  • «Пари НН» возобновит сезон РПЛ завтра, 28 февраля, встречей против «Локомотива».

Еще по теме:
Где смотреть матч «Локомотив» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
Стало известно, сколько весит Вера после сборов
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Радимов Владислав Шпилевский Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1772208264
Почему работник зинки обсуждает все новости,а в зинке не работает!-а всё просто,зинке не нужна российская молодежь,зинка гордость бразильского футбола!!!
Ответить
Mirak92
1772208863
Да всем наплевать на донор букмекерский
Ответить
Skull_Boy
1772211161
Искусственный клуб, как и Сочи, без развития и стратегии, а тупа копилка очков кривоногим из ЗПРФ
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Видео1-й гол года в российском футболе забил Пуси после паса пяткой
19:25
Спартаковец Дмитриев одним словом описал реакцию на увольнение Станковича
19:13
Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»
18:44
2
В плей-офф ЛЧ одни и те же клубы сыграют 6-й год подряд
18:39
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Фото«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
3
Сезон в России официально возобновился
17:13
6
Все новости
Все новости
«Динамо» может лишиться легионера
20:20
Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру
20:12
Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака
19:37
1
ВидеоГенич выложил самоироничное видео на тему скандала вокруг себя
19:01
В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт
18:31
3
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 27 февраля 2026
18:19
9
Смородская прокомментировала «наезд» Тикнизяна на Галактионова
18:18
ВидеоГлушаков посмеялся над своими лыжными навыками
18:09
Спартаковец Дмитриев сообщил, на кого будет учиться
17:59
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
9
Акинфеев поставил Галицкого выше Гинера в рейтинге влиятельности
17:39
Ветеран ЦСКА определил, как поступить с устроившим дебош Агаповым
17:25
Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ
16:56
12
13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей
16:02
13
РПЛ заняла 2-е место в Европе по прочим доходам
15:49
7
Карседо сформулировал три принципа футбола «Спартака» в 2026 году
15:44
38
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:43
Где смотреть матч «Локомотив» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:40
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:38
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 28 февраля 2026
15:36
Стало известно, сколько весит Вера после сборов
15:36
Названы судьи, которых не допустили до работы в РПЛ в оставшейся части сезона
14:39
10
Семин сказал, кто будет бороться за золото в РПЛ
14:09
8
Ещенко оценил шансы «Спартака» выиграть трофеи в этом сезоне
13:49
2
Карасев объяснил, почему допускал ошибки в прошлом сезоне
13:35
5
Жена Семака поздравила мужа с юбилеем: «Личностная трансформация – до интеллигентного эстета с безупречным вкусом»
13:23
4
Стало известно, будет ли ЦСКА подписывать защитника «Пари НН»
12:50
1
Миллер высказался о будущем Семака в «Зените» на 50-летие тренера
12:17
44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 