В клубе РПЛ серьезный внутренний конфликт

В «Пари НН» внутренний конфликт. О нем рассказал бывший зенитовец Владислав Радимов.

«Тут вообще сложная история. Чемпионат еще не начался, а спортивный директор «Пари» Антон Евменов, насколько я знаю, уже успел поругаться с главным тренером Алексеем Шпилевским. Ну и когда уходит лидер, Хуан Боселли, это всегда будет бить по команде. Боселли в трудную минуту мог помочь, особенно впереди. Кто вместо него – не берусь сказать. Так что будет сложнее.

Но я понимаю, чего хочет Шпилевский, и доля правды в его действиях есть. При этом вопрос остается в том, как он это преподносит. И не только в отношениях с прессой, а и с теми же игроками – будут ли они в него верить? Вот в чем дело. А если нет единства со спортивным директором еще... Хорошего ждать не приходится», – сказал Радимов.