РПЛ заняла 2-е место в Европе по прочим доходам

Сегодня, 15:49
7

РПЛ стал второй лигой в Европе по прочим доходам по итогам 2024 года.

Прочие доходы в классификации УЕФА – это пожертвования или другие суммы, полученные от национальных футбольных организаций, пожертвования, сделанные владельцами или аффилированными лицами, государственные или муниципальные субсидии, доходы от деятельности, не связанной с футболом, высвобождение резервов или страховые выплаты, а также другие разовые исключительные статьи доходов.

По данным УЕФА, РПЛ за 2024 год заработала 255 миллионов евро прочих доходов. Больше только у Лиги 1 Франции – 619 миллионов. Тройку замыкается испанская Примера – 231 миллион.

Бундеслига получила 222 миллиона таких доходов, АПЛ – 204 миллиона, Серия А – 161 миллион.

Клубы РПЛ в среднем получают по 16 миллионов евро прочих доходов – больше, чем команды Примеры (12 миллионов), Бундеслиги (12 миллионов), АПЛ (10 миллионов) и Серии А (8 миллионов). Клубы Лиги 1 – по 34 миллиона.

  • Чемпионат России сезона-2025/26 возобновится сегодня.
  • В сезоне-2024/25 турнир выиграл «Краснодар», в сезоне – 2023/24 – «Зенит».

Источник: официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1772197424
Подтвердили , что русские туристы(мирового футбола) одни из самых щедрых на чаевые.
Ответить
bset
1772199027
Короткое содержание новости: "РПЛ вторая в Европе по получению пожертвований, а также государственных и муниципальных денег". Ну тут есть, чем гордиться. А главное, результат и качество футбола сравнимы с соседними Францией и Испанией.
Ответить
СильныйМозг
1772199934
У спартака столько пожертвований судьям, оттуда и 2 место в Европе.
Ответить
TOMSON
1772200340
Это сколько же ПСЖ пуляет? Неужели все чисто по финансовому?
Ответить
Умнюша
1772203692
Ньдя!!!
Ответить
Умнюша
1772203815
Это они сосчитали только белое, но есть еще и черное - вроде теневого бюджета сырдыха!!! И все кто понимает в футболе знают, что он намного больше белого!!! Стыдно сырдых поганый, ой как стыдно!!!!!
Ответить
рылы
1772206081
нихера себе циферки. вы там с нулями точно не ошиблись?
Ответить
