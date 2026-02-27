РПЛ заняла 2-е место в Европе по прочим доходам

РПЛ стал второй лигой в Европе по прочим доходам по итогам 2024 года.

Прочие доходы в классификации УЕФА – это пожертвования или другие суммы, полученные от национальных футбольных организаций, пожертвования, сделанные владельцами или аффилированными лицами, государственные или муниципальные субсидии, доходы от деятельности, не связанной с футболом, высвобождение резервов или страховые выплаты, а также другие разовые исключительные статьи доходов.

По данным УЕФА, РПЛ за 2024 год заработала 255 миллионов евро прочих доходов. Больше только у Лиги 1 Франции – 619 миллионов. Тройку замыкается испанская Примера – 231 миллион.

Бундеслига получила 222 миллиона таких доходов, АПЛ – 204 миллиона, Серия А – 161 миллион.

Клубы РПЛ в среднем получают по 16 миллионов евро прочих доходов – больше, чем команды Примеры (12 миллионов), Бундеслиги (12 миллионов), АПЛ (10 миллионов) и Серии А (8 миллионов). Клубы Лиги 1 – по 34 миллиона.