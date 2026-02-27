Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало поздравление в адрес главного тренера команды Сергея Семака. Ему исполнилось 50 лет.

«Сергею Семаку – 50.

Личность для нашего футбола уникальная, масштаб которой окончательно можно будет оценить только через 10-15 лет.

С юбилеем, Сергей Богданович. Хочется, все же, отпраздновать его победой – и сегодня, и в мае», – написали петербуржские фанаты.