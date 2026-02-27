Болельщики «Зенита» отреагировали на юбилей Семака

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало поздравление в адрес главного тренера команды Сергея Семака. Ему исполнилось 50 лет.
«Сергею Семаку – 50.
Личность для нашего футбола уникальная, масштаб которой окончательно можно будет оценить только через 10-15 лет.
С юбилеем, Сергей Богданович. Хочется, все же, отпраздновать его победой – и сегодня, и в мае», – написали петербуржские фанаты.
- Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Тренер привел команду к шести чемпионским титулам подряд. Гегемония нарушилась в прошлом году, когда трофей достался «Краснодару».
- «Зенит» сейчас занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
- Петербуржцы возобновили сезон чемпионата России в 19:30 по московскому времени домашней встречей против калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Она занимает в турнирной таблице пятое место.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»