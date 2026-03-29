Губерниев предложил решение, которое позволит вернуть пиво на стадионы

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на блокировку Минздравом принятия закона о возвращении пива на стадионы. Он предложил ограничить крепость напитка тремя градусами.
«Будь моя воля, то я бы пиво вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех. Пиво – напиток футбольный. Тем более, что в вип ложах есть и крепкий алкоголь. Получается, что одним можно, а другим – нельзя. Все как в бизнес-классе самолета», – сказал Губерниев.
- Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
- В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.
