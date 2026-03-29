Губерниев предложил решение, которое позволит вернуть пиво на стадионы

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на блокировку Минздравом принятия закона о возвращении пива на стадионы. Он предложил ограничить крепость напитка тремя градусами.

«Будь моя воля, то я бы пиво вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех. Пиво – напиток футбольный. Тем более, что в вип ложах есть и крепкий алкоголь. Получается, что одним можно, а другим – нельзя. Все как в бизнес-классе самолета», – сказал Губерниев.