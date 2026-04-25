  • Радимов дал обещание «Сочи» на случай сохранения прописки в РПЛ

Радимов дал обещание «Сочи» на случай сохранения прописки в РПЛ

Сегодня, 16:14
1

Владислав Радимов прокомментировал победную серию «Сочи».

  • Во вторник сочинцы вырвали победу над «Крыльями Советов» со счетом 2:1 благодаря голу на 99-й минуте.
  • Они выиграли третью встречу подряд.
  • Отставание от зоны стыков теперь составляет всего 5 очков.

– Надо отдать должное, у «Сочи» и так хорошая игра была. Но когда они всe это проигрывали, им не хватало где-то то ли везения, то ли уверенности в своих силах.

Сейчас они сбросили оковы, мне кажется, с себя, уже понимая, что они вылетели. Так и в итоге дожимают, практически невозможные матчи выигрывают.

Но здесь ещe помогло двойное удаление у «Крыльев», конечно. Другое дело, что я все равно не верю, что они спасутся. Ну не спасаются в таких случаях.

Я не скажу, что «Крылья» прямо безобразно играли. Но когда у тебя удаления происходят, конечно же, всe меняется. Нельзя такого себе позволять.

Если ты борешься за выживание, в таком ключевом матче набирай эти три очка – и ты чувствовать будешь себя довольно-таки комфортно. Это глупость.

– Почему же такое неверие в «Сочи»? «Пари НН» в этом туре потерял, «Акрон» и Махачкала поделили очки... Теперь же шансы сочинцев примерно подравнялись со всеми остальными.

– Понятно, что в процентном соотношении ситуация действительно поменялась. Но не верю. А если «Сочи» действительно спасутся, я для всей команды накрываю стол в сочинском ресторане!

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Радимов Владислав
Комментарии (1)
Hector вернулся
1777128975
Ты сначала дельфину ящик приготовь)
