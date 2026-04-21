  • РПЛ. «Сочи» вырвал победу над «Крыльями Советов», выиграв третий матч подряд

РПЛ. «Сочи» вырвал победу над «Крыльями Советов», выиграв третий матч подряд

Вчера, 19:32
29

«Сочи» снова набрал три очка – в 26-м туре чемпионата России южане одолели «Крылья Советов».

На гол Ивана Олейникова на 16-й минуте после перерыва дублем ответил Марсело Алвес. Победный мяч бразильский защитник забил на 99-й минуте.

Самарцы на 82-й минуте остались вдесятером – Сергей Бабкин был удален за вторую желтую карточку. На 97-й минуте прямую красную после просмотра ВАР получил Томас Галдамес.

«Сочи» выиграл третий матч подряд в РПЛ, набрал 18 очков и теперь отстает от зоны стыков всего на четыре балла.

«Крылья» с 23 очками остались на 12-м месте в таблице лиги.

Россия. Премьер-лига. 26 тур
Сочи - Крылья Советов - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - И. Олейников, 16; 1:1 - М. Алвес, 48; 2:1 - М. Алвес, 90+9.
Удаления: нет - С. Бабкин, 82 (вторая ж.к); Т. Галдамес, 90+7.
Таблица турнира Календарь турнира

Император 1
1776792357
Поздравляю, команда пытается последние шансы использовать
Ответить
Romeo 123
1776792801
Сочи порвёт всех и каждого и останется в вышке , динамо следующее
Ответить
suchi-69
1776793319
Чудес не бывает. Три победы подряд с минимальным счётом - Ротенберг точно нашёл бабки
Ответить
vvv123
1776793322
Сочи неплохо так. Молодцы, сражались до конца!
Ответить
subbotaspartak
1776794682
Напряг нижнюю шестёрку Сочи Очень...
Ответить
Император Бомжей
1776794975
Сочи вообще мужчины! Бьются нормас сейчас, уважение коллективу!))
Ответить
trener7
1776797905
В 29 туре ещё с бом.жами сыграйте хотя бы в ничейку и я Вас воще зауважаю!!!
Ответить
trener7
1776798043
За 23 тура 9 очелов, а тут 9 за три! Красаучики!!!
Ответить
СильныйМозг
1776800801
Желаю Сочи, еще набрать 12 очков.
Ответить
Oldtrafford83
1776833557
Сочи выиграет пять матчей подряд чем МЮ))
Ответить
