РПЛ. «Сочи» вырвал победу над «Крыльями Советов», выиграв третий матч подряд

«Сочи» снова набрал три очка – в 26-м туре чемпионата России южане одолели «Крылья Советов».

На гол Ивана Олейникова на 16-й минуте после перерыва дублем ответил Марсело Алвес. Победный мяч бразильский защитник забил на 99-й минуте.

Самарцы на 82-й минуте остались вдесятером – Сергей Бабкин был удален за вторую желтую карточку. На 97-й минуте прямую красную после просмотра ВАР получил Томас Галдамес.

«Сочи» выиграл третий матч подряд в РПЛ, набрал 18 очков и теперь отстает от зоны стыков всего на четыре балла.

«Крылья» с 23 очками остались на 12-м месте в таблице лиги.