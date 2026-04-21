РПЛ. «Сочи» вырвал победу над «Крыльями Советов», выиграв третий матч подряд

«Сочи» снова набрал три очка – в 26-м туре чемпионата России южане одолели «Крылья Советов».
На гол Ивана Олейникова на 16-й минуте после перерыва дублем ответил Марсело Алвес. Победный мяч бразильский защитник забил на 99-й минуте.
Самарцы на 82-й минуте остались вдесятером – Сергей Бабкин был удален за вторую желтую карточку. На 97-й минуте прямую красную после просмотра ВАР получил Томас Галдамес.
«Сочи» выиграл третий матч подряд в РПЛ, набрал 18 очков и теперь отстает от зоны стыков всего на четыре балла.
«Крылья» с 23 очками остались на 12-м месте в таблице лиги.
Россия. Премьер-лига. 26 тур
Сочи - Крылья Советов - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - И. Олейников, 16; 1:1 - М. Алвес, 48; 2:1 - М. Алвес, 90+9.
Удаления: нет - С. Бабкин, 82 (вторая ж.к); Т. Галдамес, 90+7.
Источник: «Бомбардир»