Бышовец раскрыл размер своей пенсии

Известный советский и российский тренер Анатолий Бышовец рассказал о текущих доходах.
«Как мне живется сейчас? Ну если я в 1992 году получил 300 тысяч долларов по контракту от «Адидас» за ничью со сборной Германии на чемпионате Европы.
У меня же были хорошие контракты (в годы работы тренером).
А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД«, – заявил Бышовец.
- Тренер со сборной СССР выиграл Олимпиаду в 1988 году.
- На клубном уровне он работал в «Локомотиве», «Динамо», «Зените», «Шахтере».
- 23 апреля Бышовцу исполнилось 80 лет.
Источник: «РИА Новости»