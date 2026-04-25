Бышовец раскрыл размер своей пенсии

Известный советский и российский тренер Анатолий Бышовец рассказал о текущих доходах.

«Как мне живется сейчас? Ну если я в 1992 году получил 300 тысяч долларов по контракту от «Адидас» за ничью со сборной Германии на чемпионате Европы.

У меня же были хорошие контракты (в годы работы тренером).

А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД«, – заявил Бышовец.