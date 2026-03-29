Главным тренером «Тоттенхэма» может стать игрок команды

«Тоттенхэм» ищет нового тренера после увольнения Игора Тудора.
Руководство, в частности, рассматривает действующего футболиста команды Бена Дэвиса, информирует издание The Telegraph.
Защитник «шпор» травмирован, поэтому руководство клуба АПЛ всерьeз рассматривает 32-летнего Дэвиса в качестве кандидата на пост главного тренера до конца сезона.
- Также среди претендентов – 79-летний Гарри Реднапп и австриец Адольф Хюттер. Реднапп уже тренировал лондонцев, когда за них выступал российский нападающий Роман Павлюченко.
- «Тоттенхэм» идeт в одном очке от зоны вылета в Чемпионшип.
- Лондонцы не вылетали из высшего дивизиона чемпионата Англии с прошлого века.
