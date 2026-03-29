Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Главным тренером «Тоттенхэма» может стать игрок команды

29 марта, 22:53
2

«Тоттенхэм» ищет нового тренера после увольнения Игора Тудора.

Руководство, в частности, рассматривает действующего футболиста команды Бена Дэвиса, информирует издание The Telegraph.

Защитник «шпор» травмирован, поэтому руководство клуба АПЛ всерьeз рассматривает 32-летнего Дэвиса в качестве кандидата на пост главного тренера до конца сезона.

  • Также среди претендентов – 79-летний Гарри Реднапп и австриец Адольф Хюттер. Реднапп уже тренировал лондонцев, когда за них выступал российский нападающий Роман Павлюченко.
  • «Тоттенхэм» идeт в одном очке от зоны вылета в Чемпионшип.
  • Лондонцы не вылетали из высшего дивизиона чемпионата Англии с прошлого века.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Дэвис Бен
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1774839257
Бен Дэвис на больняке- а че, в смысле тренером?)))
Ответить
Имя на эTом сайте
1774859385
Осталось 7 матчей до конца сезона. Можно и игрока тренером.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 