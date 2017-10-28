Игрок «Тоттенхэма» Дэвис: «В определенный момент мы выключились из игры и пропустили гол»

Защитник английского «Тоттенхэма» Бен Дэвис прокомментировал исход матча десятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1). По мнению валлийца, его команда в эпизоде с голом потеряла концентрацию.

«Обидно, что нам залетел такой мяч. Мы не должны такие пропускать, поскольку причиной послужила потеря концентрации. В определенный момент «Тоттенхэм» просто выключился из игры. Жаль, что итогом этого стал гол», – сказал Дэвис.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи на «Олд Траффорд».

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