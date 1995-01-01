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    Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»

    «Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов с защитником Беном Дэвисом и хавбеком Гарри Уинксом.

    Контракты обоих футболистов рассчитаны до 2024-го года.

    Дэвис перешел в лондонский клуб в 2014-м году из «Суонси» за 12,65 миллиона евро. В прошлом сезоне валлиец отдал одну результативную передачу в 40-ка матчах всех турниров.

    Уинкс – воспитанник «Тоттенхэма». На счету 23-летнего англичанина один гол и пять ассистов в 41-м матче прошлого турнира.

    • Команда Маурисио Покеттино заняла четвертое место в прошлом розыгрыше Премьер-лиги и дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:2.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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