Дэвис и Уинкс продлили контракты с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» объявил о продлении контрактов с защитником Беном Дэвисом и хавбеком Гарри Уинксом.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до 2024-го года.

Дэвис перешел в лондонский клуб в 2014-м году из «Суонси» за 12,65 миллиона евро. В прошлом сезоне валлиец отдал одну результативную передачу в 40-ка матчах всех турниров.

Уинкс – воспитанник «Тоттенхэма». На счету 23-летнего англичанина один гол и пять ассистов в 41-м матче прошлого турнира.