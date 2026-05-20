Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала»

Вчера, 21:39

Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Арсенала» в английской Премьер-лиге-2025/26.

  • В 37-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
  • Благодаря этому результату «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии.
  • Для них это первый титул с 2004 года.

«Ну уйдет Пеп [Гвардиола из «Манчестер Сити»], но о какой гегемонии «Арсенала» можно говорить? Они стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония? Им еще до гегемонии…

В Англии есть «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – все. Которые по всем показателям являются передовыми командами. А «Арсеналу» и «Манчестер Сити» очень далеко до этих двух команд.

В следующем сезоне посмотрим, смогут ли «канониры» навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», который приходит в себя. Я думаю, вряд ли», – сказал Канчельскис.

Источник: «Сила спорта»
