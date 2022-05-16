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    Адольф Хюттер

    Тренер
    Имя Адольф
    Фамилия Хюттер
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 2 ноября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Боруссия 15 6 5 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2022 Боруссия 3 : 1 Хоффенхайм
    13.08.2022 Шальке-04 2 : 2 Боруссия
    19.08.2022 Боруссия 1 : 0 Герта
    27.08.2022 Бавария 1 : 1 Боруссия
    04.09.2022 Боруссия 0 : 1 Майнц
    11.09.2022 Фрайбург 0 : 0 Боруссия
    17.09.2022 Боруссия 3 : 0 РБ Лейпциг
    01.10.2022 Вердер 5 : 1 Боруссия
    09.10.2022 Боруссия 5 : 2 Кельн
    15.10.2022 Вольфсбург 2 : 2 Боруссия
    22.10.2022 Боруссия 1 : 3 Айнтрахт
    30.10.2022 Унион 2 : 1 Боруссия
    04.11.2022 Боруссия 3 : 1 Штутгарт
    08.11.2022 Бохум 2 : 1 Боруссия
    11.11.2022 Боруссия 4 : 2 Боруссия
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