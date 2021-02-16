Ван Боммел может заменить Розе на посту главного тренера менхенгладбахской «Боруссии»

Стало известно, кто может стать новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии» после ухода Марко Розе по окончании сезона.

По информации Kicker, наибольшие шансы занять освободившееся место имеют бывший наставник ПСВ Марк ван Боммел и главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Также в шорт-листе «Боруссии» находятся наставник «Зальцбурга» Джесс Марш, главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер и работающий в «Вердере» Флориан Кофельдт.