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    Розе покинет менхенгладбахскую «Боруссию» и возглавит дортмундскую

    Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе покинет команду в конце сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

    Следующим местом работы Розе станет дортмундская «Боруссия», уволившая Люсьена Фавра в декабре 2020 года. Сейчас с командой работает Эдин Терзич.

    • Обе «Боруссии» делят 6-7 место в турнирной таблиц Бундеслиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Боруссии» М

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