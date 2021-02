Розе покинет менхенгладбахскую «Боруссию» и возглавит дортмундскую

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе покинет команду в конце сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Следующим местом работы Розе станет дортмундская «Боруссия», уволившая Люсьена Фавра в декабре 2020 года. Сейчас с командой работает Эдин Терзич.

ℹ️ Marco #Rose has opted to leave Gladbach at the end of the season and join Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/sSDDU679gO