Розе покинет менхенгладбахскую «Боруссию» и возглавит дортмундскую

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе покинет команду в конце сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Следующим местом работы Розе станет дортмундская «Боруссия», уволившая Люсьена Фавра в декабре 2020 года. Сейчас с командой работает Эдин Терзич.

Обе «Боруссии» делят 6-7 место в турнирной таблиц Бундеслиги.