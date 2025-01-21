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    Раскрыты машины игроков «Зенита»

    Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Зенита».

    «Автопарк почти у каждого из игроков сине-бело-голубых солидный: к примеру, у Александра Соболева есть и классический Porsche 911, и относительно новый Mercedes-Benz ML/GLE, но по Питеру нападающий передвигается в основном на модном «Гелендвагене».

    Если в вечной битве Mercedes и BMW выбор Соболева очевиден, то Максим Глушенков и Андрей Мостовой явно придерживаются иной точки зрения – оба ездят на новеньких X5 и М4 соответственно.

    Но если кто и выделяется скромностью, так это Матео Кассьерра и Вильмар Барриос – колумбийцев полностью устраивает клубная LADA Vesta!» – написал телеграм-канал «МЯЧ RU».

    • «Зенит» сейчас на сборе в Катаре.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии (19)
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    NewLife
    1737454670
    "Раскрыты машины игроков «Зенита»" Заголовок говорит об уровне редакции. Двоечники !
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    Foxitkuban
    1737456412
    А вот еще ошеломляющая новость: У моего соседа, дяди Миши, Нива тревел, а у мужика через дорогу, около ворот постоянно Логан стоит! Но если кто и выделяется скромностью, так это Пашка Ногайцев - пятикласника полностью устраивает складной Stern из Спортмастера.
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    Литейный 4 (returned)
    1737456483
    У Ерохина хороший вкус. Гыгыгы
    Ответить
    SERG_1959
    1737456922
    то есть понты только у российских футболистов.
    Ответить
    ...короче
    1737457023
    ...ну, хорошо, хоть не "вскрыты", от сердца отлегло)...
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    АлексМак
    1737458384
    ..ну конечно, вкус соответствующий у Соболя,- на Ларьке.)))
    Ответить
    neim
    1737458704
    Ну а что пропало-то ? )))
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    Damir07
    1737459190
    Конечно они на весте будут ездить зачем им здесь тратиться они на заработки приехали вот и зарабатывают зачем им здесь дорогие машины покупать куда потом они их денут Лучше на халяву на гробозке весте ездят я ещё уверень что им эти машины ещё и на халяву чинят обслуживают не тратиться на это Чисто деловой подход молодцы думают о там как старость прожить а наши им пофиг сегодня есть завтра в метро за бабки мяч набивать будут и раздлвать интервью и вспоминать на каких машинах ездили и как бабки тратили направо налево
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    NewLife
    1737461007
    Копишь, копишь на Ламбурджини, а потом -бац, не сдержался и купил беляш на остановке))))
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    Semenycch
    1737468283
    Порш по нашим дорогам и пробкам не практичное авто, а вот Лада самое то! :)))
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