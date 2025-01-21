Раскрыты машины игроков «Зенита»

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов «Зенита».

«Автопарк почти у каждого из игроков сине-бело-голубых солидный: к примеру, у Александра Соболева есть и классический Porsche 911, и относительно новый Mercedes-Benz ML/GLE, но по Питеру нападающий передвигается в основном на модном «Гелендвагене».

Если в вечной битве Mercedes и BMW выбор Соболева очевиден, то Максим Глушенков и Андрей Мостовой явно придерживаются иной точки зрения – оба ездят на новеньких X5 и М4 соответственно.

Но если кто и выделяется скромностью, так это Матео Кассьерра и Вильмар Барриос – колумбийцев полностью устраивает клубная LADA Vesta!» – написал телеграм-канал «МЯЧ RU».