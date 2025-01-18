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    Мостовой назвал экс-тренера «Спартака» мошенником

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал увольнение Доменико Тедеско из сборной Бельгии.

    «Я не удивлен тому, что Тедеско убрали из сборной Бельгии. Он – мошенник в футболе, не понимаю, как таких назначают. Но такова реальность.

    Я говорил, что его нужно было убирать после Евро-2024, видимо, сейчас до руководителей дошло, что он из себя представляет», – сказал Мостовой.

    • Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
    • Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
    • Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.01.2025 18:17
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    Комментарии (5)
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    oyabun
    1737214431
    Бред какой то несёт Мостовой. И вообще что то слишком много его стало в эфире. К чему бы это?
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    subbotaspartak
    1737215929
    За базар (мошенника) отвечать придётся, Интерпол едет...
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    alefreddy
    1737218216
    здесь он хорошо тренировал и места в таблице высокое
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    Krics
    1737218485
    Тодеско хоть и "мошенник",но тренирует,а Санёк, только помелом молотит и завидует чужим контрактам,ихмо.
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    ПалкоВводецъ007
    1737219229
    Только мошенников и подписывают тушинские. Гыгыгы
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