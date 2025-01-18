Мостовой назвал экс-тренера «Спартака» мошенником

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал увольнение Доменико Тедеско из сборной Бельгии.
«Я не удивлен тому, что Тедеско убрали из сборной Бельгии. Он – мошенник в футболе, не понимаю, как таких назначают. Но такова реальность.
Я говорил, что его нужно было убирать после Евро-2024, видимо, сейчас до руководителей дошло, что он из себя представляет», – сказал Мостовой.
- Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
- Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
- Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.