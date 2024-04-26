- 09:26 Мусиала ответил, кто лучше – Месси или Роналду
- 24 апреля
- 19:50 Рангник ответил на вопрос о готовности возглавить «Баварию»
- 00:48 Рангник выдвинул требование «Баварии»
- 23 апреля
- 21:56 «Барселона» определилась со стоимостью Френки де Йонга 1
- 13:09 Стали известны подробности переговоров Рангника с «Баварией»
- 21 апреля
- 20:31 Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д 7
- 16:17 Эмери – главный кандидат «Баварии» на пост тренера 8
- 20 апреля
- 21:32 Бундеслига. «Бавария» разгромила на выезде «Унион» (5:1), у Мюллера дубль
- 15:24 «Бавария» рассматривала девять тренеров 6
- 12:48 «Бавария» вернулась к кандидатуре тренера, работавшего в «Локомотиве» 4
- 10:10 «Унион» – «Бавария»: прогноз на матч 30 тура Бундеслиги, 20 апреля
- 09:25 Зидан может отказать «Баварии» ради клуба АПЛ 1
- 19 апреля
- 19:30 «Бавария» рассматривает трех тренеров после сорвавшегося возвращения Нагельсмана
- 18:14 Озил обвинил «Барселону» в обесценивании Эль Класико 2
- 17:53 Хуммельс унизил АПЛ 2
- 14:50 Стало известно, кто сменит Тухеля в «Баварии» 2
- 00:27 «Байер» продлил рекордную серию для топ-5 лиг Европы 1
- 18 апреля
- 20:08 Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
- 19:19 Фото Кэти Гудлэнд: как выглядит жена лучшего нападающего мира
- 17 апреля
- 13:06 «Наполи» хочет арендовать защитника «Баварии»
- 16 апреля
- 23:09 «Бавария» утратила интерес к Клоппу и Алонсо
- 15:00 Лунев объяснил разницу между РПЛ и Бундеслигой 1
- 11:05 Лунев объяснил отказ от контракта с «Зенитом» и переход в «Байер»
- 00:24 Стало известно, когда Томас Мюллер завершит карьеру
- 15 апреля
- 21:33 Вирц из «Байера» стал автором уникального достижения 1
- 20:00 «Бавария» выбирает между тремя тренерами 2
- 18:18 Президент «Баварии» поздравил «Байер» с досрочным чемпионством
- 16:16 Анчелотти обратился к Хаби Алонсо, выигравшему Бундеслигу с «Байером» 2
- 14:00 27-летний Коман впервые в карьере не стал чемпионом 1
- 10:51 Реакция Хаби Алонсо на первое чемпионство для «Байера» 9