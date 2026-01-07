Айнтрахт
Франкфурт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда 1,50 млн €
07.01.26 / 30.06.26
200 тыс €
02.01.26 / 30.06.31
ЦФ Эбнуталиб Ю.
8 млн €
01.01.26 / 30.06.31
ВР Цеттерер М.
6 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЦФ Буркардт Ж.
21 млн €
04.07.25 / 30.06.30
6 млн €
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Нганкам Д.
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ПЗ Бута А.
Свободный агент
30.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Смольчич Х.
Аренда
06.09.25 / 30.06.26
АП Ааронсон П.
7 млн €
21.08.25 / -
АП Лизтес К.
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Тута
15 млн €
04.08.25 / -
ПВ Экитике У.
95 млн €
23.07.25 / -
ЦФ Матанович И.
6,70 млн €
09.07.25 / -
Аугсбург
Аугсбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Огунду У.
4,50 млн €
02.02.26 / 30.06.31
ЦЗ Чавес А.
Аренда 200 тыс €
22.01.26 / 30.06.26
ЦФ Грегоритч М.
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ЦП Кайтель Я.
Аренда 100 тыс €
03.01.26 / 30.06.26
ЦП Массенго Х.
3 млн €
15.07.25 / 30.06.30
2 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Матсима К.
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Зесигер С.
4 млн €
01.07.25 / 03.07.26
ОП Фельхауэр Р.
700 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эссенде С.
3 млн €
16.02.26 / 30.06.29
ЛВ Дардари А.
Аренда 50 тыс €
14.01.26 / 30.06.26
Аренда 300 тыс €
14.01.26 / 30.06.26
ЛФ Кабадайи Ю.
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мунье С.
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 30.06.26
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Кудоссу Х.
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦФ Бельо Д.
4 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Оксфорд Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Гюнтер Л.
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Пфайффер П.
700 тыс €
01.07.25 / -
ЦФ Кардона И.
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Удуохай Ф.
5 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Бавария
Мюнхен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Джексон Н.
Аренда 16,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Боэ С.
Аренда 500 тыс €
05.02.26 / 30.06.26
АП Сарагоса Б.
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
Аренда 500 тыс €
08.01.26 / 30.06.26
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мюллер Т.
Свободный агент
06.08.25 / -
ОП Палинья Ж.
Аренда 5 млн €
03.08.25 / 30.06.26
АП Сарагоса Б.
Аренда 1 млн €
30.07.25 / 01.02.26
АП Звонарек Л.
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Видович Г.
1,20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПВ Сане Л.
Свободный агент
01.07.25 / -
Байер
Леверкузен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Омлин Й.
Аренда 300 тыс €
27.01.26 / 30.06.26
ОП Фернандес Э.
25 млн €
01.09.25 / -
АП Бен-Сегир Э.
32 млн €
31.08.25 / 30.06.30
АП Эчеверри К.
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
ЦФ Поку Э.
10 млн €
12.08.25 / -
ВР Бласвих Я.
2 млн €
11.08.25 / 30.06.27
АП Тилльман М.
35 млн €
12.07.25 / 30.06.30
ВР Флеккен М.
11 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Белосян Ж.
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Сарко А.
Аренда 150 тыс €
20.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Хинкапе П.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Бонифаци В.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ВР Градецки Л.
3 млн €
08.08.25 / -
ОП Джака Г.
15 млн €
30.07.25 / -
ПЗ Фримпонг Ж.
40 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Коссуну О.
20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Боруссия Д
Дортмунд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Силва Ф.
22,50 млн €
29.08.25 / 30.06.30
Аренда
27.08.25 / 26.01.26
20 млн €
26.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Свенссон Д.
6,50 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Коуто Я.
20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Дюранвиль Ж.
Аренда 250 тыс €
22.01.26 / 30.06.26
ПВ Кэмпбелл К.
Аренда 1,50 млн €
05.01.26 / 30.06.26
АП Рейна Д.
4 млн €
23.08.25 / 30.06.28
ВР Рамай Д.
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Кулибали С.
7,50 млн €
07.07.25 / 30.06.29
ПВ Гиттенс Д.
56 млн €
05.07.25 / 30.06.32
ЦФ Мукоко Ю.
5 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Боруссия М
Менхенгладбах
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Рейна Д.
4 млн €
23.08.25 / 30.06.28
ЦФ Табакович Х.
Аренда 750 тыс €
18.07.25 / 30.06.26
ЦП Кастроп Й.
4,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПЗ Дикс К.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Нец Л.
2,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Чванчара Т.
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Фрауло О.
400 тыс €
02.01.26 / 30.06.29
ОП Вайгль Ю.
8 млн €
01.09.25 / -
ЦЗ Итакура К.
10,50 млн €
08.08.25 / 30.06.29
ЦФ Чванчара Т.
Аренда 750 тыс €
26.07.25 / 31.12.25
Вердер
Бремен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Милошевич Й.
Аренда 650 тыс €
11.01.26 / 30.06.26
ЦФ Бонифаци В.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Пуэртас К.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Сугавара Ю.
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ЛВ Мбангула С.
10 млн €
23.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
01.02.26 / 30.06.27
ЦП Кейта Н.
Свободный агент
15.01.26 / -
ВР Цеттерер М.
6 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЦФ Дукщ М.
2 млн €
07.08.25 / 30.06.28
ЦФ Ковнацки Д.
Аренда 500 тыс €
21.07.25 / 30.06.26
ЛВ Нанкиши А.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Велькович М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Вольфсбург
Вольфсбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аджетей Й.
9,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Белосян Ж.
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Кумбеди С.
6 млн €
01.01.26 / -
АП Эриксен К.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / -
ЦЗ Селт Й.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Кумбеди С.
Аренда 1 млн €
28.08.25 / 31.12.25
АП Линдстрем Й.
Аренда 1,50 млн €
23.07.25 / 30.06.26
ОП Соуза В.
15 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Вавро Д.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда 250 тыс €
16.01.26 / 30.06.26
ОП Франьич Б.
Аренда
10.07.25 / 30.06.26
ЛВ Каминьски Я.
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Зесигер С.
4 млн €
01.07.25 / 03.07.26
Гамбург
Гамбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гренбек А.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ВР Тангвик С.
2,60 млн €
22.01.26 / 30.06.30
ЦФ Даунс Д.
Аренда 500 тыс €
07.01.26 / 30.06.26
ЦП Локонга А.
300 тыс €
01.09.25 / 30.06.28
ЦЗ Вушкович Л.
Аренда 1 млн €
29.08.25 / 30.06.26
Аренда 250 тыс €
07.08.25 / 30.06.26
ЦФ Поульсен Ю.
1 млн €
13.07.25 / -
ЦП Капалдо Н.
2,10 млн €
10.07.25 / 30.06.28
ЦП Ремберг Н.
2,40 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ферай И.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Рамуш Г.
100 тыс €
31.01.26 / -
ПЗ Хефти С.
150 тыс €
29.01.26 / 30.06.27
ЦП Сухонен А.
20 тыс €
17.01.26 / 30.06.29
ЦП Мефферт Й.
250 тыс €
03.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Шонлау С.
150 тыс €
21.08.25 / 04.07.26
ОП Пореба Л.
Аренда 170 тыс €
30.07.25 / 30.06.26
ЦП Сухонен А.
Аренда
22.07.25 / 31.12.25
ЦФ Зелке Д.
Свободный агент
11.07.25 / -
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
ЦФ Немет А.
450 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ВР Миккель Т.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦЗ Цумбери В.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Кельн
Кельн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
2 млн €
01.09.25 / -
8 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Озкаджар Д.
Аренда 225 тыс €
09.08.25 / 30.06.26
ЛВ Бюлтер М.
1 млн €
31.07.25 / 30.06.27
2,50 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ВР Цилер Р.
200 тыс €
07.07.25 / 30.06.27
ЛВ Каминьски Я.
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
5,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦФ Ахе Р.
4,50 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Куйович Э.
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
?
01.09.25 / 31.12.28
ЛЗ Пакярада Л.
?
28.08.25 / 30.06.27
ЦФ Диц Ф.
?
26.08.25 / 30.06.27
ЦФ Даунс Д.
8 млн €
09.07.25 / 30.06.29
Аренда
07.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Финкграфе М.
4 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ВР Никиш Й.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦП Олесен М.
Свободный агент
01.07.25 / 12.07.26
ЦФ Лемперле Т.
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Пентке Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Любичич Д.
Свободный агент
01.07.25 / 27.01.26
ЦФ Ут М.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Майнц
Майнц
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Кавасаки С.
Аренда 200 тыс €
09.07.25 / 30.06.26
ЦФ Холлербах Б.
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Фернандес Э.
600 тыс €
14.07.25 / 30.06.29
ЦФ Буркардт Ж.
21 млн €
04.07.25 / 30.06.30
РБ Лейпциг
Лейпциг
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
14,10 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ПВ Бакайоко Й.
18 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Финкграфе М.
4 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ОП Вермерен А.
20 млн €
01.07.25 / -
ЦП Банзузи Э.
16 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кампль К.
Завершил
Завершил
01.02.26 / -
ПЗ Гертрейда Л.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Вермерен А.
Аренда 3 млн €
31.08.25 / 30.06.26
ВР Бласвих Я.
2 млн €
11.08.25 / 30.06.27
АП Джатта Н.
?
09.08.25 / 03.07.26
ЦФ Шешко Б.
76,50 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Келер Т.
?
08.08.25 / 30.06.27
ЦФ Поульсен Ю.
1 млн €
13.07.25 / -
ЦЗ Симакан М.
35 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Санкт-Паули
Гамбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Хара Т.
Свободный агент
31.01.26 / -
ЦП Расмуссен М.
1 млн €
24.01.26 / -
ЦЗ Андо Т.
?
01.01.26 / -
ЦФ Унтонджи А.
Аренда 400 тыс €
08.07.25 / 30.06.26
ЦП Фудзита Ж.
3,50 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Гилявоги М.
3 млн €
01.07.25 / 02.07.25
ЦФ Джонс Р.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Афолаян О.
?
01.02.26 / 30.06.27
ЦФ Эггештайн Й.
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ЦФ Мауридес С.
50 тыс €
15.07.25 / 05.07.26
ЦФ Гилявоги М.
4,50 млн €
02.07.25 / 03.02.26
ВР Бурхерт С.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦФ Цоллер С.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Бухалфа К.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Унион
Берлин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Кен Д.
4 млн €
19.08.25 / -
ЦФ Богданов Д.
600 тыс €
13.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Н'Соки С.
Аренда 100 тыс €
24.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Любичич М.
Аренда 100 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
ЦП Бенеш Л.
Аренда
16.08.25 / 30.06.26
ВР Грил Л.
Свободный агент
09.07.25 / -
ЦФ Холлербах Б.
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Пртаджин И.
1 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Госенс Р.
7 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Руссийон Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 28.11.25
ЦФ Фолланд К.
Свободный агент
01.07.25 / -
Фрайбург
Фрайбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Матанович И.
6,70 млн €
09.07.25 / -
ЛЗ Треу Ф.
5,50 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Шерхант Д.
2 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Динкчи Э.
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛВ Вайсхаупт Н.
Аренда
05.01.26 / 30.06.26
ЦП Вагнер Р.
Аренда 150 тыс €
02.01.26 / 30.06.26
ЛВ Вайсхаупт Н.
Аренда
01.09.25 / 04.01.26
ЦФ Грегоритч М.
Свободный агент
20.08.25 / 01.07.26
ЦФ Сильдийя К.
5,80 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Гульде М.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Стержиу Л.
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Пакярада Л.
?
28.08.25 / 30.06.27
ВР Рамай Д.
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Келлер Т.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛВ Сиенза Л.
9 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦФ Бройниг М.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Негеле К.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ВР Эйхер В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Тайеркауф Н.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Хоффенхайм
Зинсхайм
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Кэмпбелл К.
Аренда 1,50 млн €
05.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Хайдари А.
5 млн €
25.08.25 / -
ЦФ Лемперле Т.
Свободный агент
01.07.25 / -
?
01.07.25 / 30.06.26
ОП Авдуллаху Л.
8 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Бериша М.
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ЦЗ Дрекслер Т.
2 млн €
31.01.26 / 30.06.28
ЦФ Моква Д.
1,50 млн €
03.01.26 / 30.06.29
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЦП Тохумджу У.
Аренда 100 тыс €
02.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Дрекслер Т.
Аренда
31.08.25 / 30.01.26
ОП Гриллич Ф.
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ОП Самассеку Д.
Свободный агент
21.08.25 / -
ЦФ Ярдимчи Э.
Аренда
19.07.25 / 30.06.26
ЦФ Табакович Х.
Аренда 750 тыс €
18.07.25 / 30.06.26
ВР Нолл Н.
Аренда
09.07.25 / 30.06.26
Свободный агент
01.07.25 / -
Штутгарт
Штутгарт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Аревало Ж.
7,50 млн €
02.01.26 / 30.06.31
Аренда 3 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Буанани Б.
15 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ЦФ Томаш Т.
13 млн €
16.08.25 / 30.06.29
АП Йованович Л.
5 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ПЗ Ассиньон Л.
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Стержиу Л.
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦФ Милошевич Й.
Аренда 650 тыс €
11.01.26 / 30.06.26
ЦП Кайтель Я.
Аренда 100 тыс €
03.01.26 / 30.06.26
75 млн €
30.08.25 / 01.07.31
4 млн €
11.07.25 / 30.06.29
ПВ Раймунд Л.
400 тыс €
01.07.25 / 01.07.26
?
01.07.25 / 02.02.26
ЦФ Пфайффер Л.
?
01.07.25 / 30.06.28