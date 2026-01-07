Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Таблица Результаты Новости Бомбардиры Статистика Трансферы Команды Тренеры Судьи Стадионы Статьи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трансферы Бундеслиги

Айнтрахт
Франкфурт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Калимуэндо А.
Ноттингем Форест
Аренда 1,50 млн €
07.01.26 / 30.06.26
ПВ Амаимуни-Эшгуяб А.
Хоффенхайм II
200 тыс €
02.01.26 / 30.06.31
ЦФ Эбнуталиб Ю.
Эльверсберг
8 млн €
01.01.26 / 30.06.31
ЛЗ Косуги К.
Юргорден
6,50 млн €
01.01.26 / -
ВР Цеттерер М.
Вердер
6 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ПВ Доан Р.
Фрайбург
21 млн €
07.08.25 / 30.06.30
ЦФ Буркардт Ж.
Майнц
21 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ПЗ Кристенсен Р.
Лидс
6 млн €
01.07.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Нганкам Д.
Вольфсберг
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ПЗ Бута А.
Копенгаген
Свободный агент
30.01.26 / 01.07.26
ЦФ Ваи Э.
Ницца
Аренда 1,50 млн €
01.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Смольчич Х.
Коджаэлиспор
Аренда
06.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Нкунку Н.
Торино
Аренда 500 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Эбимбе Э.
Брест
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Ааронсон П.
Колорадо
7 млн €
21.08.25 / -
ВР Трапп К.
Париж
1 млн €
19.08.25 / 30.06.28
АП Лизтес К.
Ференцварош
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Тута
Аль-Духаиль
15 млн €
04.08.25 / -
ПВ Экитике У.
Ливерпуль
95 млн €
23.07.25 / -
ЦФ Матанович И.
Фрайбург
6,70 млн €
09.07.25 / -
ЦФ Ферри Н.
Вестерло
1,50 млн €
08.07.25 / 01.07.26
Аугсбург
Аугсбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Кастанарас Т.
Штутгарт II
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Огунду У.
Аланьяспор
4,50 млн €
02.02.26 / 30.06.31
ЦЗ Чавес А.
Хоффенхайм
Аренда 200 тыс €
22.01.26 / 30.06.26
ЦФ Грегоритч М.
Брондбю
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ЦП Кайтель Я.
Штутгарт
Аренда 100 тыс €
03.01.26 / 30.06.26
АП Гарби И.
Брага
Аренда 250 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Ридер Ф.
Ренн
7 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЛВ Каде А.
Базель
2,25 млн €
25.08.25 / -
ЦП Массенго Х.
Бернли
3 млн €
15.07.25 / 30.06.30
АП Донг К.
Труа
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
ЛВ Саад Э.
Санкт-Паули
2 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Матсима К.
Монако
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Зесигер С.
Вольфсбург
4 млн €
01.07.25 / 03.07.26
ОП Фельхауэр Р.
Эльверсберг
700 тыс €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эссенде С.
Янг Бойз
3 млн €
16.02.26 / 30.06.29
ОП Майер А.
Уйпешт
Свободный агент
31.01.26 / 30.06.26
ЛВ Дардари А.
Гройтер Фюрт
Аренда 50 тыс €
14.01.26 / 30.06.26
ЛВ Саад Э.
Ганновер-96
Аренда 300 тыс €
14.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Бауэр М.
Арминия
Аренда 100 тыс €
04.01.26 / 30.06.26
ЦФ Тиц Ф.
Майнц
4 млн €
02.01.26 / 30.06.28
ЛФ Кабадайи Ю.
Газиантеп
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мунье С.
Аланьяспор
Аренда 100 тыс €
12.09.25 / 30.06.26
ОП Брайтхаупт Т.
Фортуна
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Донг К.
По
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Кудоссу Х.
Нюрнберг
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Чолина Д.
Осиек
Аренда 100 тыс €
26.07.25 / 30.06.26
ЦФ Бельо Д.
Динамо Загреб
4 млн €
16.07.25 / 30.06.30
АП Йенсен Ф.
Арис
Свободный агент
11.07.25 / 30.06.28
ЛВ Мбюкю Н.
Монпелье
Аренда 500 тыс €
08.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Оксфорд Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Гюнтер Л.
Эльверсберг
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ПЗ Гумни Р.
Лех
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Пфайффер П.
Дармштадт
700 тыс €
01.07.25 / -
ЦФ Кардона И.
Сент-Этьен
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Удуохай Ф.
Бешикташ
5 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Бавария
Мюнхен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Джексон Н.
Челси
Аренда 16,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Диас Л.
Ливерпуль
70 млн €
30.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Боэ С.
Галатасарай
Аренда 500 тыс €
05.02.26 / 30.06.26
АП Сарагоса Б.
Рома
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ВР Перец Д.
Саутгемптон
Аренда 500 тыс €
08.01.26 / 30.06.26
ЦФ Куси-Асаре Й.
Фулхэм
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Ваннер П.
ПСВ
15 млн €
22.08.25 / 30.06.30
ЛВ Коман К.
Аль-Наср
25 млн €
15.08.25 / -
ЦФ Мюллер Т.
Ванкувер Уайткепс
Свободный агент
06.08.25 / -
ОП Палинья Ж.
Тоттенхэм
Аренда 5 млн €
03.08.25 / 30.06.26
АП Сарагоса Б.
Сельта
Аренда 1 млн €
30.07.25 / 01.02.26
АП Звонарек Л.
Грассхоппер
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Азну А.
Эвертон
9 млн €
29.07.25 / 30.06.29
ВР Перец Д.
Гамбург
Аренда 250 тыс €
21.07.25 / 07.01.26
ЛВ Ибрагимович А.
Хайденхайм
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Видович Г.
Динамо Загреб
1,20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Тель М.
Тоттенхэм
35 млн €
01.07.25 / 30.06.31
ЦЗ Дайер Э.
Монако
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Сане Л.
Галатасарай
Свободный агент
01.07.25 / -
Байер
Леверкузен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Омлин Й.
Боруссия М
Аренда 300 тыс €
27.01.26 / 30.06.26
ОП Фернандес Э.
Аль-Кадисия
25 млн €
01.09.25 / -
АП Бен-Сегир Э.
Монако
32 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ПВ Васкес Л.
Реал
Свободный агент
26.08.25 / -
ЦЗ Баде Л.
Севилья
25 млн €
21.08.25 / 30.06.30
АП Эчеверри К.
Манчестер Сити
Аренда
21.08.25 / 31.12.25
ЦФ Поку Э.
АЗ Алкмаар
10 млн €
12.08.25 / -
ВР Бласвих Я.
РБ Лейпциг
2 млн €
11.08.25 / 30.06.27
АП Тилльман М.
ПСВ
35 млн €
12.07.25 / 30.06.30
ЦФ Кофане К.
Альбасете
5,25 млн €
11.07.25 / -
ЦЗ Куанса Д.
Ливерпуль
35 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Оэрман Т.
Бохум
1,90 млн €
01.07.25 / 30.06.29
АП Маза И.
Герта
12 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Файе А.
Хэкен
2,70 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Флеккен М.
Брентфорд
11 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Белосян Ж.
Вольфсбург
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Сарко А.
Боруссия М
Аренда 150 тыс €
20.01.26 / 30.06.26
ВР Коварж М.
ПСВ
5 млн €
13.01.26 / -
ЦП Пуэрта Г.
Расинг
3,50 млн €
01.09.25 / -
ЦЗ Хинкапе П.
Арсенал
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Бонифаци В.
Вердер
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Адли А.
Борнмут
21 млн €
21.08.25 / 30.06.30
ВР Градецки Л.
Монако
3 млн €
08.08.25 / -
ОП Джака Г.
Сандерленд
15 млн €
30.07.25 / -
ЦЗ Файе А.
Лорьян
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
ВР Коварж М.
ПСВ
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Оэрман Т.
Штурм
Аренда
02.07.25 / 30.06.26
АП Оньека Ф.
Бохум
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ПЗ Фримпонг Ж.
Ливерпуль
40 млн €
01.07.25 / 30.06.30
АП Вирц Ф.
Ливерпуль
125 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Коссуну О.
Аталанта
20 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Боруссия Д
Дортмунд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Силва Ф.
Вулверхэмптон
22,50 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Ансельмино А.
Челси
Аренда
27.08.25 / 26.01.26
ЦП Чуквуэмека К.
Челси
20 млн €
26.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Свенссон Д.
Нордшелланд
6,50 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Коуто Я.
Манчестер Сити
20 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Древес П.
Бохум
200 тыс €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Дюранвиль Ж.
Базель
Аренда 250 тыс €
22.01.26 / 30.06.26
ПВ Кэмпбелл К.
Хоффенхайм
Аренда 1,50 млн €
05.01.26 / 30.06.26
ЦП Гросс П.
Брайтон
2 млн €
02.01.26 / 30.06.27
АП Рейна Д.
Боруссия М
4 млн €
23.08.25 / 30.06.28
ЦФ Аллер С.
Утрехт
Свободный агент
18.08.25 / 06.07.26
ВР Рамай Д.
Хайденхайм
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ВР Лотка М.
Фортуна
Свободный агент
09.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Кулибали С.
Страсбур
7,50 млн €
07.07.25 / 30.06.29
ПВ Гиттенс Д.
Челси
56 млн €
05.07.25 / 30.06.32
ЦП Вятьен К.
Бохум
Аренда 250 тыс €
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Мукоко Ю.
Копенгаген
5 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Боруссия М
Менхенгладбах
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Болин Х.
Мальме
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Сарко А.
Байер
Аренда 150 тыс €
20.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Такаи К.
Тоттенхэм
Аренда 200 тыс €
02.01.26 / 30.06.26
ОП Энгельхардт Я.
Комо
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Рейна Д.
Боруссия Д
4 млн €
23.08.25 / 30.06.28
ЦФ Мачино Ш.
Хольштайн
8 млн €
26.07.25 / 30.06.29
ЦФ Табакович Х.
Хоффенхайм
Аренда 750 тыс €
18.07.25 / 30.06.26
ЦП Кастроп Й.
Нюрнберг
4,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПЗ Дикс К.
Копенгаген
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Нец Л.
Ноттингем Форест
2,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Ранос Г.
Айнтрахт
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Омлин Й.
Байер
Аренда 300 тыс €
27.01.26 / 30.06.26
ЦФ Чванчара Т.
Селтик
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Фрауло О.
Дерби Каунти
400 тыс €
02.01.26 / 30.06.29
ОП Вайгль Ю.
Аль-Кадисия
8 млн €
01.09.25 / -
ЦЗ Итакура К.
Аякс
10,50 млн €
08.08.25 / 30.06.29
АП Санчес И.
Хераклес
500 тыс €
07.08.25 / -
ЦФ Чванчара Т.
Антальяспор
Аренда 750 тыс €
26.07.25 / 31.12.25
ЦФ Плеа А.
ПСВ
4,50 млн €
17.07.25 / 30.06.28
Вердер
Бремен
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Милошевич Й.
Штутгарт
Аренда 650 тыс €
11.01.26 / 30.06.26
ЦФ Бонифаци В.
Байер
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Пуэртас К.
Аль-Кадисия
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Шмидт А.
Лидс
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Сугавара Ю.
Саутгемптон
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ВР Хейн К.
Арсенал
Аренда
22.08.25 / 30.06.26
ЛВ Мбангула С.
Ювентус
10 млн €
23.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Вебер М.
Лидс
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Алверу С.
Амьен
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
АП Хансен-Аароен И.
НЕК
Свободный агент
01.02.26 / 30.06.27
ЦП Кейта Н.
Ференцварош
Свободный агент
15.01.26 / -
ОП Салифу Д.
Мехелен
?
07.09.25 / 30.06.28
ЛВ Опиц Л.
Карлсруэ
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ВР Цеттерер М.
Айнтрахт
6 млн €
20.08.25 / 30.06.29
ЦФ Дукщ М.
Бирмингем Сити
2 млн €
07.08.25 / 30.06.28
ЦФ Ковнацки Д.
Герта
Аренда 500 тыс €
21.07.25 / 30.06.26
ЦФ Бурк О.
Унион
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЛВ Нанкиши А.
Штутгарт II
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Юнг Э.
Фрайбург
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Велькович М.
Црвена Звезда
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Вольфсбург
Вольфсбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аджетей Й.
Базель
9,50 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Белосян Ж.
Байер
Аренда 2 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Сиогаи К.
НЕК
9,50 млн €
20.01.26 / 30.06.30
ПЗ Кумбеди С.
Лион
6 млн €
01.01.26 / -
АП Эриксен К.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / -
ЛВ Дагхим А.
Зальцбург
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Селт Й.
Сандерленд
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Кумбеди С.
Лион
Аренда 1 млн €
28.08.25 / 31.12.25
АП Линдстрем Й.
Наполи
Аренда 1,50 млн €
23.07.25 / 30.06.26
ОП Соуза В.
Шеффилд Уэнсдэй
15 млн €
05.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Центер А.
Падерборн
4,50 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Амура М.
Юнион СЖ
14,75 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Вавро Д.
Копенгаген
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Сков Ольсен А.
Рейнджерс
Аренда 250 тыс €
16.01.26 / 30.06.26
ЦФ Черны В.
Бешикташ
6 млн €
02.09.25 / -
ЦЗ Одогу Д.
Милан
7 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦП Вранкс А.
Сассуоло
Аренда 420 тыс €
22.08.25 / 30.06.26
ЦФ Томаш Т.
Штутгарт
13 млн €
16.08.25 / 30.06.29
ЦФ Бялек Б.
Дармштадт
Свободный агент
15.07.25 / 01.07.26
ЦФ Беренс К.
Лугано
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
ОП Франьич Б.
Венеция
Аренда
10.07.25 / 30.06.26
ЛВ Каминьски Я.
Кельн
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ВР Шульце Ф.
Ферль
200 тыс €
01.07.25 / 01.07.26
ЦФ Нмеча Л.
Лидс
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Борнау С.
Лидс
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Зесигер С.
Аугсбург
4 млн €
01.07.25 / 03.07.26
Гамбург
Гамбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Омари В.
Ренн
2 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЛВ Отеле Ф.
Базель
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Гренбек А.
Ренн
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ВР Тангвик С.
Русенборг
2,60 млн €
22.01.26 / 30.06.30
ЦФ Даунс Д.
Саутгемптон
Аренда 500 тыс €
07.01.26 / 30.06.26
ПП Виейра Ф.
Арсенал
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Локонга А.
Арсенал
300 тыс €
01.09.25 / 30.06.28
ЦЗ Вушкович Л.
Тоттенхэм
Аренда 1 млн €
29.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Омари В.
Ренн
Аренда
07.08.25 / 01.02.26
ПЗ Гочолеишвили Г.
Шахтер
Аренда 250 тыс €
07.08.25 / 30.06.26
ВР Перец Д.
Бавария
Аренда 250 тыс €
21.07.25 / 07.01.26
ЦФ Поульсен Ю.
РБ Лейпциг
1 млн €
13.07.25 / -
ЦП Капалдо Н.
Зальцбург
2,10 млн €
10.07.25 / 30.06.28
ЦП Филипп Р.
Айнтрахт
2,50 млн €
02.07.25 / 30.06.29
ЦП Ремберг Н.
Хольштайн
2,40 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Торунарига Д.
Гент
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ферай И.
Эльверсберг
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Рамуш Г.
Бейджин Гуоань
100 тыс €
31.01.26 / -
ЛВ Сахити Э.
Маккаби
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ПЗ Хефти С.
Ди Си Юнайтед
150 тыс €
29.01.26 / 30.06.27
ЦП Сухонен А.
Оденсе
20 тыс €
17.01.26 / 30.06.29
ЦП Мефферт Й.
Хольштайн
250 тыс €
03.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Шонлау С.
Ванкувер Уайткепс
150 тыс €
21.08.25 / 04.07.26
ОП Пореба Л.
Эльверсберг
Аренда 170 тыс €
30.07.25 / 30.06.26
ЦП Сухонен А.
Эстер
Аренда
22.07.25 / 31.12.25
ВР Рааб М.
Унион
400 тыс €
11.07.25 / -
ЦФ Зелке Д.
Истанбул Башакшехир
Свободный агент
11.07.25 / -
ЦЗ Перрен Л.
Спортинг
Свободный агент
07.07.25 / 08.07.26
ПЗ Оливейра Кисиловски Н.
Ян Регенсбург
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
ЦФ Немет А.
Академия Пушкаша
450 тыс €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Рейс Л.
Брюгге
6 млн €
01.07.25 / -
ВР Миккель Т.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦЗ Цумбери В.
Витесс
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Кельн
Кельн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кастро-Монтес А.
Юнион СЖ
2 млн €
01.09.25 / -
ЦЗ ван ден Берг Р.
Мидлсбро
8 млн €
13.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Озкаджар Д.
Валенсия
Аренда 225 тыс €
09.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Лунд К.
Палермо
Аренда
05.08.25 / 30.06.26
ЛВ Бюлтер М.
Хоффенхайм
1 млн €
31.07.25 / 30.06.27
ПЗ Себулонсен С.
Брондбю
2,50 млн €
18.07.25 / 30.06.28
ВР Цилер Р.
Ганновер-96
200 тыс €
07.07.25 / 30.06.27
ЦП Краусс Т.
Майнц
Аренда 500 тыс €
05.07.25 / 30.06.26
ЛВ Каминьски Я.
Вольфсбург
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ЦП Йоуханнессон И.
Фортуна
5,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦФ Ахе Р.
Кайзерслаутерн
4,50 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Куйович Э.
Вольфсберг
Аренда
06.02.26 / 30.06.26
ЦП Рондич И.
Пройссен
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ПЗ Газибегович Ю.
Штурм
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЦП Рондич И.
Ракув
Аренда
02.09.25 / 26.01.26
ЦП Кристенсен Я.
Мольде
?
01.09.25 / 31.12.28
ЛЗ Пакярада Л.
Хайденхайм
?
28.08.25 / 30.06.27
ЦФ Диц Ф.
Ян Регенсбург
?
26.08.25 / 30.06.27
ЦФ Тиггес Ш.
Падерборн
400 тыс €
06.08.25 / 30.06.27
ЦФ Даунс Д.
Саутгемптон
8 млн €
09.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Карстенсен Р.
Орхус
Аренда
07.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Финкграфе М.
РБ Лейпциг
4 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ВР Никиш Й.
Саарбрюккен
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ЦП Олесен М.
Гройтер Фюрт
Свободный агент
01.07.25 / 12.07.26
ЛВ Обуз М.
Рот-Вайсс
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Лемперле Т.
Хоффенхайм
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Пентке Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Любичич Д.
Динамо Загреб
Свободный агент
01.07.25 / 27.01.26
ЦФ Ут М.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Майнц
Майнц
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Бекер Ш.
Осасуна
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
АП Руоппи О.
КуПС
1,30 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Пош С.
Комо
Аренда 200 тыс €
22.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Пош С.
Болонья
Аренда
22.01.26 / -
ПВ Силас
Штутгарт
150 тыс €
06.01.26 / -
ЦФ Тиц Ф.
Аугсбург
4 млн €
02.01.26 / 30.06.28
ЛВ Бевинг В.
Штурм
3,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ОП Кавасаки С.
Киото Санга
Аренда 200 тыс €
09.07.25 / 30.06.26
ЦФ Холлербах Б.
Унион
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Руоппи О.
КуПС
Аренда
03.02.26 / 30.06.26
ЛВ Норден А.
Ренн
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Шопп К.
Хартберг
Аренда 25 тыс €
14.01.26 / 30.06.26
ЦП Хонг Х.
Гент
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ПВ Рихтер М.
Дармштадт
Аренда
31.07.25 / 30.06.26
ЦП Хонг Х.
Нант
Аренда 400 тыс €
30.07.25 / 13.01.26
ЦЗ Фернандес Э.
Янг Бойз
600 тыс €
14.07.25 / 30.06.29
ЦП Краусс Т.
Кельн
Аренда 500 тыс €
05.07.25 / 30.06.26
ЦФ Буркардт Ж.
Айнтрахт
21 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ЦФ Ажорк Л.
Брест
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
РБ Лейпциг
Лейпциг
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Груда Б.
Брайтон
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Коне А.
Реймс
17 млн €
29.01.26 / 30.06.31
ЦФ Хардер К.
Спортинг
24 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Ромуло
Гезтепе
20 млн €
15.08.25 / -
АП Максимович А.
Црвена Звезда
14,10 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ПВ Бакайоко Й.
ПСВ
18 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Финкграфе М.
Кельн
4 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ОП Вермерен А.
Атлетико
20 млн €
01.07.25 / -
ЦП Банзузи Э.
Оуд-Хеверли
16 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Кампль К.
Завершил
Завершил
01.02.26 / -
ЦЗ Коне А.
Реймс
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦФ Вернер Т.
Сан-Хосе
Свободный агент
29.01.26 / 30.06.28
ЦП Айдара А.
Ланс
2 млн €
01.01.26 / -
ПЗ Гертрейда Л.
Сандерленд
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Опенда Л.
Ювентус
Аренда 3,25 млн €
01.09.25 / 30.06.26
АП Эльмас Э.
Наполи
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ОП Вермерен А.
Марсель
Аренда 3 млн €
31.08.25 / 30.06.26
ПВ Симонс Х.
Тоттенхэм
65 млн €
29.08.25 / -
ЦФ Силва А.
Эльче
1 млн €
18.08.25 / 01.07.26
ВР Бласвих Я.
Байер
2 млн €
11.08.25 / 30.06.27
АП Джатта Н.
Штутгарт II
?
09.08.25 / 03.07.26
ЦФ Шешко Б.
Манчестер Юнайтед
76,50 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Келер Т.
Штутгарт II
?
08.08.25 / 30.06.27
ЦФ Поульсен Ю.
Гамбург
1 млн €
13.07.25 / -
ЦЗ Симакан М.
Аль-Наср
35 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Мориба И.
Сельта
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Санкт-Паули
Гамбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Хара Т.
Киото Санга
Свободный агент
31.01.26 / -
ЦП Расмуссен М.
Юнион СЖ
1 млн €
24.01.26 / -
ЦЗ Андо Т.
Ависпа Фукуока
?
01.01.26 / -
ЦФ Карс М.
Магдебург
4 млн €
28.08.25 / -
ЛЗ Оппи Л.
Арминия
2 млн €
11.07.25 / -
ЦФ Унтонджи А.
Бернли
Аренда 400 тыс €
08.07.25 / 30.06.26
ЦП Фудзита Ж.
Сент-Труйден
3,50 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Гилявоги М.
Ланс
3 млн €
01.07.25 / 02.07.25
ЦФ Джонс Р.
Питерборо Юнайтед
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Лаж М.
Брест
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Робач Я.
Аустрия К
400 тыс €
01.07.25 / -
ПЗ Пырка А.
Пяст
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Афолаян О.
Блэкберн
?
01.02.26 / 30.06.27
ПВ Бэнкс С.
Барнсли
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ПВ Бэнкс С.
Блэкпул
Аренда
01.09.25 / 25.01.26
ЦФ Эггештайн Й.
Аустрия
Свободный агент
23.07.25 / 30.06.28
ЦФ Мауридес С.
Радомяк
50 тыс €
15.07.25 / 05.07.26
ЦФ Гилявоги М.
Ланс
4,50 млн €
02.07.25 / 03.02.26
ВР Бурхерт С.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦФ Цоллер С.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ВР Эльшлегель Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Треу Ф.
Фрайбург
5,50 млн €
01.07.25 / -
ЛВ Саад Э.
Аугсбург
2 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ОП Бухалфа К.
Санкт-Галлен
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Унион
Берлин
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Кен Д.
Галатасарай
4 млн €
19.08.25 / -
ЦФ Богданов Д.
Динамо Дрезден
600 тыс €
13.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Н'Соки С.
Хоффенхайм
Аренда 100 тыс €
24.07.25 / 30.06.26
ВР Рааб М.
Гамбург
400 тыс €
11.07.25 / -
ЦФ Бурк О.
Вердер
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Илич А.
Лилль
5 млн €
01.07.25 / -
ПВ Чон У.
Штутгарт
4 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Анса И.
Падерборн
4 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Любичич М.
Фортуна
Аренда 100 тыс €
30.01.26 / 30.06.26
ОП Тусар Л.
Брест
?
01.09.25 / 30.06.27
ВР Шволов А.
Хартс
Свободный агент
31.08.25 / 31.05.27
ЦП Бенеш Л.
Кайсериспор
Аренда
16.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Эккель П.
Пройссен
300 тыс €
15.07.25 / 07.07.26
ВР Грил Л.
Динамо Дрезден
Свободный агент
09.07.25 / -
ЦЗ Фогт К.
Бохум
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
ЦФ Холлербах Б.
Майнц
10 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Пртаджин И.
Кайзерслаутерн
1 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Госенс Р.
Фиорентина
7 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Руссийон Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 28.11.25
ЦФ Фолланд К.
Мюнхен 1860
Свободный агент
01.07.25 / -
Фрайбург
Фрайбург
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Матанович И.
Айнтрахт
6,70 млн €
09.07.25 / -
АП Сузуки Ю.
Брондбю
10 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Треу Ф.
Санкт-Паули
5,50 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Шерхант Д.
Герта
2 млн €
01.07.25 / -
РФ Ириэ С.
Труа
8,50 млн €
01.07.25 / -
ЦЗ Юнг Э.
Вердер
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Адаму Ж.
Селтик
Аренда 500 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Динкчи Э.
Хайденхайм
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЛВ Вайсхаупт Н.
Ганновер-96
Аренда
05.01.26 / 30.06.26
ЦП Вагнер Р.
Динамо Дрезден
Аренда 150 тыс €
02.01.26 / 30.06.26
ЦП Рехль М.
Эвертон
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Вайсхаупт Н.
Легия
Аренда
01.09.25 / 04.01.26
ЦФ Грегоритч М.
Брондбю
Свободный агент
20.08.25 / 01.07.26
ЦП Муслия Ф.
Фортуна
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ПВ Доан Р.
Айнтрахт
21 млн €
07.08.25 / 30.06.30
ЦФ Сильдийя К.
ПСВ
5,80 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Гульде М.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
ЦЗ Шмидт К.
Фортуна
400 тыс €
01.07.25 / 01.07.26
ЦП Вагнер Р.
Хольштайн
Аренда 200 тыс €
01.07.25 / 01.01.26
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Динкчи Э.
Фрайбург
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Стержиу Л.
Штутгарт
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦФ Конте К.
Айнтрахт
1,50 млн €
12.01.26 / 30.06.29
ЛЗ Беренс Х.
Хоффенхайм
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Пакярада Л.
Кельн
?
28.08.25 / 30.06.27
ВР Рамай Д.
Боруссия Д
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ЛВ Ибрагимович А.
Бавария
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Мюллер К.
Шальке-04
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Келлер Т.
Динамо Дрезден
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛВ Сиенза Л.
Саутгемптон
9 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦФ Бройниг М.
Магдебург
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Негеле К.
Унтерхахинг
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ВР Эйхер В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Тайеркауф Н.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Хоффенхайм
Зинсхайм
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Кэмпбелл К.
Боруссия Д
Аренда 1,50 млн €
05.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Хайдари А.
Лугано
5 млн €
25.08.25 / -
ПЗ Цоуфал В.
Вест Хэм
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.26
ЦП Бюргер В.
Сток Сити
4 млн €
22.07.25 / -
ЦЗ Мачида К.
Юнион СЖ
4,75 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Лемперле Т.
Кельн
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Беренс Х.
Хоффенхайм II
?
01.07.25 / 30.06.26
ОП Авдуллаху Л.
Базель
8 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Бернардо
Бохум
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гайгер Д.
Абердин
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Бериша М.
Кайзерслаутерн
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ЦЗ Дрекслер Т.
Зальцбург
2 млн €
31.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Салаи А.
Погонь
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Чавес А.
Аугсбург
Аренда 200 тыс €
22.01.26 / 30.06.26
ЦФ Моква Д.
Эльверсберг
1,50 млн €
03.01.26 / 30.06.29
ЛЗ Беренс Х.
Хайденхайм
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЦП Тохумджу У.
Хольштайн
Аренда 100 тыс €
02.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Дрекслер Т.
Нюрнберг
Аренда
31.08.25 / 30.01.26
ОП Гриллич Ф.
Брага
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЦП Бекер Ф.
Нюрнберг
250 тыс €
27.08.25 / -
ЦФ Орбан Д.
Верона
Аренда 500 тыс €
27.08.25 / 30.06.26
ОП Самассеку Д.
Динамо Хьюстон
Свободный агент
21.08.25 / -
ЛВ Бюлтер М.
Кельн
1 млн €
31.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Н'Соки С.
Унион
Аренда 100 тыс €
24.07.25 / 30.06.26
ОП Сташ А.
Лидс
20 млн €
22.07.25 / 30.06.29
ЦФ Ярдимчи Э.
Айнтрахт
Аренда
19.07.25 / 30.06.26
ЦФ Табакович Х.
Боруссия М
Аренда 750 тыс €
18.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Салаи А.
Касымпаша
Аренда
11.07.25 / 26.01.26
ВР Нолл Н.
Ганновер-96
Аренда
09.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Ленц К.
Фортуна
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПЗ Кадержабек П.
Спарта
Свободный агент
01.07.25 / -
Штутгарт
Штутгарт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Аревало Ж.
Расинг
7,50 млн €
02.01.26 / 30.06.31
АП Эль-Ханнус Б.
Лестер
Аренда 3 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Буанани Б.
Ницца
15 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ЦФ Томаш Т.
Вольфсбург
13 млн €
16.08.25 / 30.06.29
АП Йованович Л.
Црвена Звезда
5 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ПЗ Ассиньон Л.
Ренн
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Стержиу Л.
Хайденхайм
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦФ Милошевич Й.
Вердер
Аренда 650 тыс €
11.01.26 / 30.06.26
ПВ Силас
Майнц
150 тыс €
06.01.26 / -
ЦП Кайтель Я.
Аугсбург
Аренда 100 тыс €
03.01.26 / 30.06.26
ЦФ Вольтемаде Н.
Ньюкасл
75 млн €
30.08.25 / 01.07.31
ЦП Мийо Э.
Аль-Ахли
30 млн €
09.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Чейз А.
Зальцбург
2 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ЦФ Переа Х.
Цюрих
Свободный агент
26.07.25 / -
ЛВ Брун-Ларсен Я.
Бернли
4 млн €
11.07.25 / 30.06.29
ПВ Раймунд Л.
Фортуна
400 тыс €
01.07.25 / 01.07.26
ВР Сеймен Д.
Падерборн
Аренда 250 тыс €
01.07.25 / 30.06.26
ЦФ Кастанарас Т.
Штутгарт II
?
01.07.25 / 02.02.26
ПВ Чон У.
Унион
4 млн €
01.07.25 / -
ЦФ Пфайффер Л.
Эльверсберг
?
01.07.25 / 30.06.28
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+