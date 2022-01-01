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Бундеслига 2026/2027
Футбольные стадионы
Бундеслига 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Альянц Арена
Мюнхен
71 437
2
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
80 645
3
Бай-Арена
Леверкузен
30 210
4
Ред Булл Арена
Лейпциг
44 345
5
Фелтинс-Арена
Гельзенкиркен
61 973
6
Дойче банк Парк
Франкфурт
51 500
7
Боруссия-Парк
Менхенгладбах
54 057
8
Рейн-Некар Арена
Зинсхайм
30 150
9
МХПАрена
Штутгарт
60 441
10
Везерстадион
Бремен
42 100
11
Европа-Парк
Фрайбург
34 700
12
Мева Арена
Майнц
34 034
13
Рейн Энерги
Кельн
50 374
14
Аугсбург Арена
Аугсбург
30 660
15
Ан дер Альтен Ферстерай
Берлин
22 012
16
Фолькспаркштадион
Гамбург
57 000
17
Бентелер-Арена
Падерборн
15 306
18
Урсафарм-Арена
Эльверсберг
10 000
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