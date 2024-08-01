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Германия. Третья Лига
Команды
Фортуна
€ 11 млн
Фортуна
Дюссельдорф
Германия. Третья Лига
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Сайт:
http://www.fortuna95.de
Тренер:
Маркус Анфанг
Состав
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
Трансляция
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
2024.03.13 14:25
3
Небольшой клуб из Германии творит революцию в футболе – такое раньше не делал никто
2023.10.20 15:32
Клуб второй Бундеслиги «Фортуна» планирует со следующего сезона бесплатно пускать фанатов на матчи
2023.04.26 10:11
«Лечче» объявил о переходе хавбека ЦСКА Бистровича в «Фортуну»
2023.01.18 13:28
Фото
Немецкий клуб объявил о переходе Хендрикса. «Спартак» расторг с ним контракт
2022.08.11 12:52
1
Мещанинов: «Фортуна» звала Комличенко в Бундеслигу. Он сказал: «Деревня, не очень хочется»
2021.12.29 16:26
8
Митрюшкин покинул «Фортуну», не сыграв ни одного матча за основу
2021.05.24 22:33
5
«Чемпионат»: «Фортуна» Д попробует купить форварда «Тамбова» Онугху
2021.01.24 09:38
7
Митрюшкин: «Было суперпредложение из России, звали французские команды»
2020.11.23 12:39
1
Жиров стал самым дорогим игроком «Зандхаузена» после обновления рыночных стоимостей
2020.11.19 17:36
1
Воспитанник «Спартака» Митрюшкин стал игроком клуба второй Бундеслиги
2020.10.27 13:22
3
Sport24: Митрюшкин подпишет контракт с «Фортуной»
2020.10.23 16:16
5
Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне»
2020.10.19 16:59
3
Комментатор Шнякин: «Наполи» хотел Кузяева. Им интересовался лично Гаттузо»
2020.10.13 12:14
17
«Фортуна» интересуется защитником «Уфы» Неделчару
2020.09.17 11:11
1
Tuttomercatoweb: «Зенит» ведет переговоры по трансферу игрока сборной Турции Айхана
2020.07.30 18:08
7
Бундеслига. «Боруссия» Д дома крупно уступила «Хоффенхайму», «Фортуна» вылетела и другие результаты
2020.06.27 18:50
3
Бундеслига. Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «РБ Лейпциг», «Бавария» выиграла у «Фрайбурга» и другие результаты
2020.06.20 18:50
Бундеслига. «Боруссия» Д дома всухую проиграла «Майнцу», «Лейпциг» упустил победу над «Фортуной» и другие результаты
2020.06.17 23:22
Видео
Фавр повредил ногу, празднуя победный гол Холанда
2020.06.13 21:50
Бундеслига. «Боруссия» Д вырвала победу над «Фортуной», «Айнтрахт» в гостях разгромил «Герту» и другие результаты
2020.06.13 18:25
1
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу над «Байером», «Лейпциг» упустил три очка в матче с «Падерборном» и другие результаты
2020.06.06 18:25
1
Бундеслига. Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Фортуну»
2020.05.30 21:18
3
Фото
«Бавария» – «Фортуна»: баварцы при Флике проиграли два матча из 24
2020.05.30 16:59
Бундеслига. «Хоффенхайм» вдесятером победил «Кельн», «Шальке» с ноября не выигрывает в гостях и другие результаты
2020.05.27 23:25
3
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