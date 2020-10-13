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  • Комментатор Шнякин: «Наполи» хотел Кузяева. Им интересовался лично Гаттузо»

Комментатор Шнякин: «Наполи» хотел Кузяева. Им интересовался лично Гаттузо»

13 октября 2020, 12:14
17

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, какие европейские клубы интересовались Далером Кузяевым этим летом.

«Наполи» всерьез хотел Кузяева, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им. «Фортуна» из Дюссельдорфа – она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт еще до вылета.

Это «Арминия» из Билефельда и название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб.

Я до конца в это не верю, но я видел переписку – один тренер рекомендовал Кузяева», – сказал Шнякин на ютуб-канале журналиста Тимура Журавеля.

  • Кузяев подписал трехлетний контракт с «Зенитом».
  • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Наполи Фортуна Арминия Зенит Кузяев Далер
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1602581263
#шнягин....
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NewLife
1602582250
А я тоже какую-то известную хотел, но из скромности молчу.
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JTherry
1602582894
"...название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб" ...ни дать, ни взять - Алавес)) но и там отказались, ЗП слишком "топ" для столь "большой команды"...
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кошмарик
1602583123
вау... скока клупов мечтающих о кузяеве.. и даже один ,название которого низзя произносить вслух.. теряюсь в догадках, шо за великий клуп, с непроизносимым названием.. и что лично интересовало Гаттузо в сием "необычайно талантливом" игроке?
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кто там
1602583610
Может хватит форсить ублюдков бзенитовских? С ними и так понятно, деньги важнее развития. То одно полено агентов нанимало что бы в Англию слетать, только когда мешок с деньгами народными сунули и зэнит цэ Англия стала, этот лавочник туда же, только из-за своей кривоногости пришлось 3 месяца петь песни про Европу что б мешок газпромовский ему контракт жирный дал. Другой там курносый поёт что в Европу не надо, в бзените престижно, престижно получать миллионы за 4 место в лч и судейский беспредел. Говноеды поганые.
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Garrincha58
1602588160
вся это искусственно созданная шумиха вокруг Кузяева дело рук агента и папашки чтобы как можно больше выбить денег из Газпрома вот и вся сторилав
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Томик
1602590136
"Лично Гаттузо" интересовался Кузяевым??? На хрена он ему нужен? Что он в нём увидел? Знает ли Гаттузо, что есть такой на свете футболист - Кузяев? Закончились в Европе футболисты совсем, а из южных и северных америк не едут? Не любит нег.ров? Что могло произойти в мире, чтобы Гаттузо "захотел" Кузяева?
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Томик
1602590348
Может быть папа заплатил Гаттузо, чтобы он им "заинтересовался" хотя бы. Да сбербанк онлайн не работает у него и послал почтовым переводом - долго шёл? Что ещё могло случиться?
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Вальдемар IV
1602593061
кривоногий гатузо интересовался легендой футбола кузяевым, почти так звучит
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бесёнок
1602605573
да ну на х.....й . где кузя а где наполи
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