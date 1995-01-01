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    Комментатор Шнякин: «Наполи» хотел Кузяева. Им интересовался лично Гаттузо»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, какие европейские клубы интересовались Далером Кузяевым этим летом.

    «Наполи» всерьез хотел Кузяева, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им. «Фортуна» из Дюссельдорфа – она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт еще до вылета.

    Это «Арминия» из Билефельда и название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб.

    Я до конца в это не верю, но я видел переписку – один тренер рекомендовал Кузяева», – сказал Шнякин на ютуб-канале журналиста Тимура Журавеля.

    • Кузяев подписал трехлетний контракт с «Зенитом».
    • Приоритетом Кузяева был переезд за рубеж, но подходящих вариантов его представители не нашли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5455

      Alekxei Z. 12 минут назад

      Я так понял спрос , Месси отдыхает, но почему не ушёл ?
      Так рвался в Алавес , что Наполи отказал.
      Вам самим то не смешно ?

      0
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      Рейтинг: +18470

      Боцман59rus 15 минут назад

      #шнягин....

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