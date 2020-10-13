Комментатор Шнякин: «Наполи» хотел Кузяева. Им интересовался лично Гаттузо»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, какие европейские клубы интересовались Далером Кузяевым этим летом.

«Наполи» всерьез хотел Кузяева, все было для этого, Гаттузо сам интересовался им. «Фортуна» из Дюссельдорфа – она вылетела из Бундеслиги, но предлагала контракт еще до вылета.

Это «Арминия» из Билефельда и название одного клуба я не назову, потому что я схватился за голову, когда узнал. Это очень большая команда, топ-клуб.

Я до конца в это не верю, но я видел переписку – один тренер рекомендовал Кузяева», – сказал Шнякин на ютуб-канале журналиста Тимура Журавеля.