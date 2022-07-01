- 1 июля 2022
- 13:13 Фото «Манчестер Сити» бесплатно подписал немецкого вратаря Ортегу 1
- 15 мая 2022
- 11:42 Серебряный призер ЧМ-2014 Демичелис может возглавить «Арминию»
- 14 мая 2022
- 19:09 Бундеслига. «Лейпциг» вышел в ЛЧ; «Байер» с Луневым победил «Фрайбург»; «Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом»
- 17 апреля 2022
- 18:38 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Арминию» – 3:0 1
- 18:03 «Матч ТВ» прервал трансляцию игры «Арминия» – «Бавария»
- 16 марта 2022
- 15:59 Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт») 5
- 13 марта 2022
- 21:27 Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Арминию», отставание от «Баварии» – 7 очков 1
- 26 февраля 2022
- 19:25 Бундеслига. «Байер» без Лунева и Азмуна разгромил «Арминию», «Фрайбург» крупно обыграл «Герту»
- 13 февраля 2022
- 21:42 Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Арминию» и поднялся в зону еврокубков 3
- 22 января 2022
- 00:29 Бундеслига. «Арминия» впервые за 16 лет победила «Айнтрахт»
- 8 января 2022
- 19:34 Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Майнц», «Байер» при Луневе в запасе сыграл вничью с «Унионом» 1
- 18 декабря 2021
- 19:26 Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл аутсайдеру «Арминии» и другие результаты 1
- 27 ноября 2021
- 22:21 Бундеслига. «Бавария» минимально победила «Арминию» и вернулась на первое место
- 20 ноября 2021
- 19:25 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Штутгарт», «Байер» при Луневе в запасе обыграл «Бохум» и другие результаты 2
- 30 октября 2021
- 19:15 Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» Д победили; «Байер» уступил дома «Вольфсбургу», Лунев провел матч в запасе
- 23 октября 2021
- 18:38 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д обыграла «Арминию» и другие результаты
- 22 мая 2021
- 18:25 Бундеслига. «Вердер» впервые за 41 год вылетел, «Унион» попал в еврокубки и другие результаты последнего тура 3
- 15 мая 2021
- 18:26 Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом», «Шальке» и «Айнтрахт» забили на двоих семь голов и другие результаты 1
- 21 апреля 2021
- 00:06 Бундеслига. «Лейпциг» проиграл «Кельну», «Бавария» обыграла «Байер» и оторвалась от РБ на 10 очков
- 17 апреля 2021
- 19:09 Бундеслига. Гол Филиппа не помог «Вольфсбургу» взять очки у «Баварии», «Боруссия» М разгромила команду своего будущего тренера
- 20 марта 2021
- 00:25 Бундеслига. «Лейпциг» победил в гостях «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» до очка 1
- 27 февраля 2021
- 20:00 Бундеслига. «Бавария» забила пять голов «Кельну», «Боруссия» Д разгромила «Арминию» и другие результаты 1