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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Арминия
€ 7 млн
Арминия
Билефельд
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Шуко Арена
Сайт:
http://www.arminia-bielefeld.de
Тренер:
Ульрих Форте
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Трансляция
«Арминия» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 19:50
Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Штутгарт»: Кубок Германии, 24 мая 2025
2025.05.23 13:01
Кубок Германии. «Байер» не удержал победу над командой 3-й лиги (1:2) и вылетел
2025.04.01 23:46
Трансляция
«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025
2025.04.01 20:35
Определились все полуфиналисты Кубка Германии
2025.02.27 00:50
1
Определились все четвертьфиналисты Кубка Германии
2024.12.05 01:51
Фото
«Манчестер Сити» бесплатно подписал немецкого вратаря Ортегу
2022.07.01 13:13
1
Серебряный призер ЧМ-2014 Демичелис может возглавить «Арминию»
2022.05.15 11:42
Бундеслига. «Лейпциг» вышел в ЛЧ; «Байер» с Луневым победил «Фрайбург»; «Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом»
2022.05.14 19:09
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Арминию» – 3:0
2022.04.17 18:38
1
«Матч ТВ» прервал трансляцию игры «Арминия» – «Бавария»
2022.04.17 18:03
Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»)
2022.03.16 15:59
4
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» обыграла «Арминию», отставание от «Баварии» – 7 очков
2022.03.13 21:27
1
Бундеслига. «Байер» без Лунева и Азмуна разгромил «Арминию», «Фрайбург» крупно обыграл «Герту»
2022.02.26 19:25
Бундеслига. «Хоффенхайм» обыграл «Арминию» и поднялся в зону еврокубков
2022.02.13 21:42
3
Бундеслига. «Арминия» впервые за 16 лет победила «Айнтрахт»
2022.01.22 00:29
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско разгромил «Майнц», «Байер» при Луневе в запасе сыграл вничью с «Унионом»
2022.01.08 19:34
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско в большинстве проиграл аутсайдеру «Арминии» и другие результаты
2021.12.18 19:26
1
Бундеслига. «Бавария» минимально победила «Арминию» и вернулась на первое место
2021.11.27 22:21
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Штутгарт», «Байер» при Луневе в запасе обыграл «Бохум» и другие результаты
2021.11.20 19:25
2
Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» Д победили; «Байер» уступил дома «Вольфсбургу», Лунев провел матч в запасе
2021.10.30 19:15
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «Боруссия» Д обыграла «Арминию» и другие результаты
2021.10.23 18:38
Бундеслига. «Вердер» впервые за 41 год вылетел, «Унион» попал в еврокубки и другие результаты последнего тура
2021.05.22 18:25
3
Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом», «Шальке» и «Айнтрахт» забили на двоих семь голов и другие результаты
2021.05.15 18:26
1
Бундеслига. «Лейпциг» проиграл «Кельну», «Бавария» обыграла «Байер» и оторвалась от РБ на 10 очков
2021.04.21 00:06
Бундеслига. Гол Филиппа не помог «Вольфсбургу» взять очки у «Баварии», «Боруссия» М разгромила команду своего будущего тренера
2021.04.17 19:09
Бундеслига. «Лейпциг» победил в гостях «Арминию» и сократил отставание от «Баварии» до очка
2021.03.20 00:25
1
Бундеслига. «Бавария» забила пять голов «Кельну», «Боруссия» Д разгромила «Арминию» и другие результаты
2021.02.27 20:00
1
Бундеслига. «Вольфсбург» благодаря разгрому «Арминии» поднялся на третье место
2021.02.20 00:18
1
Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Арминией», отыгравшись с 0:2
2021.02.16 00:30
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