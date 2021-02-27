Бундеслига. «Бавария» забила пять голов «Кельну», «Боруссия» Д разгромила «Арминию» и другие результаты

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии. В очередном туре действующие чемпионы мира разгромили «Кельн».

Другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» из Дортмунда крупно победила «Арминию». «Шальке» пропустил пять голов в Штутгарте.

Игрок дортмундцев Джейдон Санчо поучаствовал в восьми голах в последних шести встречах Бундеслиги.

Санчо второй раз в течение 2021 года создал в матче Бундеслиги семь голевых моментов.

Футболист «Штутгарта» Ватару Эндо стал первым японцем в истории Бундеслиги с четырьмя очками по системе «гол+пас» в одном матче (статистика ведется с сезона-2004/05).

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Бавария – Кельн – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Чупо-Мотинг, 18; 2:0 – Левандовски, 33; 2:1 – Скири, 49; 3:1 – Левандовски, 65; 4:1 – Гнабри, 82; 5:1 – Гнабри, 86.

Боруссия Д – Арминия – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дауд, 48; 2:0 – Санчо, 58 (с пенальти); 3:0 – Рейньер, 81.

Вольфсбург – Герта – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Клюнтер, 38 (в свои ворота); 2:0 – Лакруа, 89.

Удаления: Понграчич, 90+4 (вторая ж.к.) – нет.

Штутгарт – Шальке – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Эндо, 10; 2:0 – Эндо, 26; 3:0 – Калайджич, 34; 3:1 – Колашинац, 40; 4:1 – Клемент, 88; 5:1 – Дидави, 90+2.

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