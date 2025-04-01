01.04.2025, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Арминия
Арминия
3-4-1-2
1
2
23
Оппи
23
8
Шрек
38
21
14
37
Саренрен-Баце
11
19
3-3-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
5
Хинкапе
20
Мукиэле
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
25
Паласиос
21
Адли
14
Шик
37
Саренрен-Баце
3
Феликс
3
Феликс
37
Саренрен-Баце
11
37
37
11
8
Шрек
30
30
8
Шрек
21
Адли
23
Телла
23
Телла
21
Адли
25
Паласиос
22
Бонифаци
22
Бонифаци
25
Паласиос
Остались в запасе
Арминия
Байер
18
Leo Oppermann
ВР
28
Christopher Lannert
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
43
Daniel Richter
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
28
Christopher Lannert
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
43
Daniel Richter
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Арминия - Байер
3
5
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
361
382
Сейвы
3
1
Точность передач %
62
63
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арминия» против «Байера», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арминия» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»