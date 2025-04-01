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  • «Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

1 апреля 2025, 20:35
Арминия
01.04.2025, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Байер
20' M. Wörl 45+3' M. Großer
17' Д. Та
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Jonas Thomas Kersken
ВР
2
Felix Hagmann
ЦЗ
23
Луис Оппи
ЦЗ
23
Leon Schneider
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
14
Mael Corboz
(К) ЦП
38
Marius Wörl
ЦП
21
Stefano Russo
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
19
Maximilian Großer
ЦФ
11
Joel Grodowski
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Арминия
18
Leo Oppermann
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
28
Christopher Lannert
ЦП
37
Merveille Biankadi
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
30
I. Young
ЦФ
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
43
Daniel Richter
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
3-4-1-2
1
2
23
Оппи
23
8
Шрек
38
21
14
37
Саренрен-Баце
11
19
3-3-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
5
Хинкапе
20
Мукиэле
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
25
Паласиос
21
Адли
14
Шик
37
Саренрен-Баце
3
Феликс
3
Феликс
37
Саренрен-Баце
11
37
37
11
8
Шрек
30
30
8
Шрек
21
Адли
23
Телла
23
Телла
21
Адли
25
Паласиос
22
Бонифаци
22
Бонифаци
25
Паласиос
Остались в запасе
Арминия
Байер
18
Leo Oppermann
ВР
28
Christopher Lannert
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
43
Daniel Richter
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
18
Leo Oppermann
ВР
28
Christopher Lannert
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
9
Julian Kania
ЦФ
27
Mika Schroers
ЦФ
43
Daniel Richter
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Арминия - Байер
3
5
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
6
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Количество передач
361
382
Сейвы
3
1
Точность передач %
62
63
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арминия» против «Байера», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арминия» – «Байер»

«Арминия» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Кубок Байер Арминия
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