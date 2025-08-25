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Команды
Байер
Виктор Бонифаци
€ 5 млн
Виктор Бонифаци
Байер
23 декабря 2000 (25)
#22 | Нападающий
189 см
Нигерия
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Трансферы
Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци
2 апреля
Фото
Форвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца
1 апреля
4
Фото
Бонифаци отреагировал на трансфер друга в «Крылья Советов»
31 января
«Вокруг одни клоуны»: Бонифаци не сдержал эмоций после проваленего медосмотра в «Милане»
2025.08.25 20:08
2
«Милан» рассматривает трех нападающих
2025.07.11 00:24
Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее»
2025.06.10 17:05
1
Батраков – о сборной Нигерии: «Не увидел чего-то сверхъестественного»
2025.06.07 09:44
11
Стали известны причины изменений в составе сборной Нигерии на матч с Россией
2025.06.03 11:47
3
«Аль-Наср» выбрал нового форварда – ради него клуб Роналду обновит трансферный рекорд в 1,5 раза
2025.01.30 08:36
«Аль-Наср» может отказаться от 60-миллионного трансфера Бонифаци и выкупить нападающего из АПЛ за 90 миллионов
2025.01.29 23:49
1
«Аль-Наср» побьет собственный трансферный рекорд
2025.01.28 23:11
2
«Аль-Наср» Роналду пытается купить третьего самого дорогого игрока «Байера»
2025.01.28 15:15
«Манчестер Юнайтед» выбирает между четырьмя нападающими
2024.11.25 21:56
4
Лучший бомбардир «Байера» выбыл до конца года
2024.11.22 20:20
Видео
Форвард сборной Нигерии устроил раздачу денег болельщикам возле командного автобуса
2024.11.16 23:30
Лучшие трансферы сезона по версии Goal
2024.05.22 22:54
Символическая сборная сезона-2023/24 в Бундеслиге
2024.05.04 08:16
«Арсенал» рассматривает 10 форвардов
2024.03.28 21:25
2
Основной форвард «Байера» выбыл до апреля
2024.01.09 20:29
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Топ-100 лучших игроков года от The Guardian: места с 41-го по 70-е
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Футболисты «Штутгарта» и «Фейеноорда» лидируют в топ-7 лигах Европы по системе «гол+пас»
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