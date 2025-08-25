«Вокруг одни клоуны»: Бонифаци не сдержал эмоций после проваленего медосмотра в «Милане»

Нападающий «Байера» Виктор Бонифаци опубликовал в соцсетях резкий пост с критикой.

Позднее 24-летний нигериец удалил публикацию.

«Все говорят, что я несерьезно отношусь к делу. Но я играю за «Байер», а меня хочет подписать «Милан». И все равно люди говорят, что я несерьезен.

Вокруг одни клоуны. Если я несерьезен и играю на таком уровне, то позвольте мне остаться таким, какой я есть», – написал Бонифаци после проваленного медосмотра в «Милане».