  • «Вокруг одни клоуны»: Бонифаци не сдержал эмоций после проваленего медосмотра в «Милане»

«Вокруг одни клоуны»: Бонифаци не сдержал эмоций после проваленего медосмотра в «Милане»

Вчера, 20:08
2

Нападающий «Байера» Виктор Бонифаци опубликовал в соцсетях резкий пост с критикой.

Позднее 24-летний нигериец удалил публикацию.

«Все говорят, что я несерьезно отношусь к делу. Но я играю за «Байер», а меня хочет подписать «Милан». И все равно люди говорят, что я несерьезен.

Вокруг одни клоуны. Если я несерьезен и играю на таком уровне, то позвольте мне остаться таким, какой я есть», – написал Бонифаци после проваленного медосмотра в «Милане».

  • У форварда обнаружили проблемы с коленом.
  • Он дважды рвал крестообразные связки.
  • Предположительно, Бонифаци обрушился с критикой на нигерийские СМИ.

Источник: Sport Africa
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Байер Милан Бонифаци Виктор
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1756142140
Чунга-чанга весь в угаре свод Чунга-чанга водка круглый год
Ответить
Skull_Boy
1756146268
А пока клоун только ты
Ответить
