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Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее»

Сегодня, 17:05
1

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин поделился впечатлениями от противостояния с форвардом «Байера» Виктором Бонифаци.

  • Они играли друг против друга в товарищеском матче Россия – Нигерия (1:1) в прошлую пятницу.

– Против кого играть тяжелее – Бонифаци или Дзюба?

– С Дзюбой я сыграл больше матчей – поэтому с ним. С Бонифаци мы сыграли один матч, тяжело было понять уровень. А Дзюба нам и три забивал, и хорошо себя показывал.

– В каких качествах Артем сильнее?

– Он повыше, в борьбе против него тяжелее играть. И завершает атаки тоже хорошо.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Акрон Байер Ростов Нигерия Россия Дзюба Артем Мелехин Виктор Бонифаци Виктор
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Комментарии (1)
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АК 68
1749567633
Бонифаций - это вроде как лев из мультика, а этот Бонифейс, но журналюги прикалываются, на свой лад пишут.
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