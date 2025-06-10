Мелехин – о Бонифаци из «Байера»: «Против Дзюбы тяжелее»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин поделился впечатлениями от противостояния с форвардом «Байера» Виктором Бонифаци.
- Они играли друг против друга в товарищеском матче Россия – Нигерия (1:1) в прошлую пятницу.
– Против кого играть тяжелее – Бонифаци или Дзюба?
– С Дзюбой я сыграл больше матчей – поэтому с ним. С Бонифаци мы сыграли один матч, тяжело было понять уровень. А Дзюба нам и три забивал, и хорошо себя показывал.
– В каких качествах Артем сильнее?
– Он повыше, в борьбе против него тяжелее играть. И завершает атаки тоже хорошо.
Источник: «Матч ТВ»