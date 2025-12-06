Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены

Вчера, 19:46

«Бавария» в 13-м туре Бундеслиги крупно победила «Штутгарт» на выезде. У Гарри Кейна хет-трик с замены. Один из его голов – с пенальти.

С 81-й минуты «Бавария» была в большинстве после удаления Лоранса Ассиньона.

«Бавария» лидирует с 11-очковым отрывом. «Штутгарт» занимает шестую строчку.

Германия. Бундеслига. 13 тур
Штутгарт - Бавария - 0:5 (0:1)
Голы: 0:1 - К. Лаймер, 11; 0:2 - Г. Кейн, 66; 0:3 - Й. Станишич, 78; 0:4 - Г. Кейн, 82 (с пенальти); 0:5 - Г. Кейн, 88.
Удаления: Л. Ассиньон, 81 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «пиратами» (3:1) 2
Кафанов назвал лучшего вратаря в мире прямо сейчас 5
Лига чемпионов. «Арсенал» переиграл «Баварию» (3:1), «ПСЖ» и «Тоттенхэм» устроили голевой фейерверк (5:3)
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Штутгарт Кейн Гарри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сафонов начал голевую атаку «ПСЖ» в 1-м своем матче сезона
Вчера, 23:54
Тренер «Акрона» высказался о недружественном поведении Дзюбы
Вчера, 23:13
1
Игрок «Динамо» публично попросил об уходе из клуба
Вчера, 22:59
2
Дзюба резко прокомментировал раннее удаление у «Акрона» в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:53
1
Примера. «Барселона» обыграла «Бетис» (5:3) с хет-триком Феррана
Вчера, 22:33
Сафонов впервые в сезоне попал в основу «ПСЖ»
Вчера, 22:30
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Акроном»
Вчера, 22:17
ФотоДзюба пренебрежительно отмахнулся от тренера «Акрона» после матча с «Зенитом»
Вчера, 22:05
4
РПЛ. Голы бразильцев принесли «Зениту» победу в большинстве над «Акроном» (2:0) и выход в лидеры
Вчера, 21:32
66
Реакция Мостового на ничью «Спартака» и «Динамо»
Вчера, 20:59
2
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены
Вчера, 19:46
Иванович разводится со Швайнштайгером и подала иск о выплате алиментов
3 декабря
1
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «пиратами» (3:1)
29 ноября
2
Кафанов назвал лучшего вратаря в мире прямо сейчас
28 ноября
5
Кейн отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
26 ноября
Бундеслига. «Бавария» уступала в 2 мяча, но разгромила соперника (6:2), Олисе поучаствовал в 5 голах
22 ноября
Футболиста «Боруссии» серьезно наказали за хранение оружия
18 ноября
Бундеслига. «Бавария» впервые в сезоне не выиграла (2:2)
8 ноября
Бундеслига. «Бавария» разгромила дома «Байер» (3:0)
1 ноября
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
25 октября
5
Бундеслига. Гол на 96-й минуте вернул дортмундскую «Боруссию» в тройку лидеров
25 октября
1
Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» М (3:0), Кейн не забил впервые за 12 матчей
25 октября
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
24 октября
6
В Германии раскрыли, зачем «Бавария» продлила контракт с Компани
21 октября
Фото«Бавария» продлила контракт с Компани
21 октября
Бундеслига. «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1), продолжив победную серию
18 октября
Мхитарян заявил, что Клопп должен ему 50 евро
13 октября
1
Тухель оценил 13-е место Кейна в голосовании за обладателя «Золотого мяча»
9 октября
39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии
8 октября
Бундеслига. «Бавария» без проблем разобралась с «Айнтрахтом» (3:0), у Диаса 2+1
4 октября
Игрок канадского клуба стал самым титулованным футболистом Германии в истории
2 октября
Румменигге назвал «Ньюкасл» идиотами
29 сентября
1
«Бавария» выбрала форварда на замену Кейну
29 сентября
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» одержали гостевые победы
27 сентября
Кейн превзошел важное достижение Роналду
27 сентября
Бундеслига. 100-й гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Вердер» (4:0)
26 сентября
2
Кейн может покинуть «Баварию»: подробности
23 сентября
2
Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 25-го по 16-е
22 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 