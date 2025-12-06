Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены

«Бавария» в 13-м туре Бундеслиги крупно победила «Штутгарт» на выезде. У Гарри Кейна хет-трик с замены. Один из его голов – с пенальти.
С 81-й минуты «Бавария» была в большинстве после удаления Лоранса Ассиньона.
«Бавария» лидирует с 11-очковым отрывом. «Штутгарт» занимает шестую строчку.
Германия. Бундеслига. 13 тур
Штутгарт - Бавария - 0:5 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - К. Лаймер, 11; 0:2 - Г. Кейн, 66; 0:3 - Й. Станишич, 78; 0:4 - Г. Кейн, 82 (с пенальти); 0:5 - Г. Кейн, 88.
Удаления: Л. Ассиньон, 81 - нет.
Источник: «Бомбардир»