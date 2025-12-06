Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены

«Бавария» в 13-м туре Бундеслиги крупно победила «Штутгарт» на выезде. У Гарри Кейна хет-трик с замены. Один из его голов – с пенальти.

С 81-й минуты «Бавария» была в большинстве после удаления Лоранса Ассиньона.

«Бавария» лидирует с 11-очковым отрывом. «Штутгарт» занимает шестую строчку.