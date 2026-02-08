Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:1), у Кейна 2+1

«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм» в домашнем матче 21-го тура Бундеслиги. Встреча на «Альянц Арене» закончилась со счетом 5:1.
Два гола забил нападающий мюнхенцев Гарри Кейн, оба – с пенальти. На счету англичанина также результативная передача.
Луис Диас оформил хет-трик.
Германия. Бундеслига. 21 тур
Бавария - Хоффенхайм - 5:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 20 (с пенальти); 1:1 - А. Крамарич, 35; 2:1 - Г. Кейн, 45 (с пенальти); 3:1 - Л. Диас, 45+2; 4:1 - Л. Диас, 62; 5:1 - Л. Диас, 89.
Удаления: нет - К. Акпогума, 17.
Источник: «Бомбардир»