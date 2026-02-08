Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:1), у Кейна 2+1

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:1), у Кейна 2+1

Сегодня, 21:25

«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм» в домашнем матче 21-го тура Бундеслиги. Встреча на «Альянц Арене» закончилась со счетом 5:1.

Два гола забил нападающий мюнхенцев Гарри Кейн, оба – с пенальти. На счету англичанина также результативная передача.

Луис Диас оформил хет-трик.

Германия. Бундеслига. 21 тур
Бавария - Хоффенхайм - 5:1 (1:1)
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 20 (с пенальти); 1:1 - А. Крамарич, 35; 2:1 - Г. Кейн, 45 (с пенальти); 3:1 - Л. Диас, 45+2; 4:1 - Л. Диас, 62; 5:1 - Л. Диас, 89.
Удаления: нет - К. Акпогума, 17.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Эдегор может сменить «Арсенал» на другой топ-клуб
«Бавария» продлила контракт с 30-летним вингером 1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal 2
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Бавария
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста
21:52
АПЛ. «Сити» вырвал победу над «Ливерпулем» – Холанд забил с пенальти на 93-й
21:33
2
«Кайсериспор» сообщил о травме Макарова – россиянин перешел в турецкий клуб неделю назад
20:51
3
Первый тренер Соболева рассказал, что происходит с футболистом
20:36
3
ВидеоДзюба назвал лучшего игрока в истории РПЛ – он провел всего 4 матча за сборную России
20:22
«Рубин» ищет замену Кузяеву из-за травмы полузащитника
20:02
2
Флорентино Перес пришел в ярость из-за поступка «Барсы» – отношения между клубами обострились
19:45
Чемпион мира-1998 объяснил, почему Сафонов лучше Шевалье
19:30
5
«Ждать осталось недолго»: России предрекли скорое возвращение в еврокубки
19:17
11
Новичка «Зенита» назвали «Балотелли на минималках»: «У Семака с ним будут большие проблемы»
18:44
12
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:1), у Кейна 2+1
21:25
Эдегор может сменить «Арсенал» на другой топ-клуб
Вчера, 12:49
Фото«Бавария» продлила контракт с 30-летним вингером
5 февраля
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal
3 февраля
2
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с выходцем из второй Бундеслиги (2:2)
31 января
Риера возглавил участника Лиги чемпионов – тренером интересовался «Спартак»
30 января
1
Фото«Байер» отдал в аренду украинского футболиста
30 января
1
«Бавария» объявила об уходе из клуба хавбека сборной Германии по завершении сезона
30 января
«Баварии» предложили российского вратаря на замену Нойеру
29 января
4
Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги
29 января
1
Кирьяков похвастался, как его почитают в Германии
28 января
Клопп задумал создать новую лигу в Германии
28 января
3
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
24 января
4
Комментатор сменил «Матч ТВ» на Okko
19 января
7
Вингер «Баварии» Олисе повторил рекорд Рибери
17 января
Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм
17 января
1
Клопп согласится возглавить только две команды
15 января
6
«Бавария» обновила рекорд Бундеслиги
15 января
Бундеслига. «Бавария» одержала волевую победу и завершила 1-й круг с 11-очковым отрывом
15 января
Раскрыты пять трансферных целей «Баварии» на лето
14 января
Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу
13 января
17
Бундеслига. «Бавария» разнесла «Вольфсбург», забив 8 голов
11 января
1
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»
6 января
1
Нойер рассказал, продлит ли контракт с «Баварией»
6 января
3
«Бавария» определилась с будущим Кейна
6 января
1
Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»
5 января
1
«Бавария» отказалась от покупки 75-миллионного форварда
2 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 