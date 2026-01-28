Введите ваш ник на сайте
Клопп задумал создать новую лигу в Германии

Сегодня, 09:37

Бывший тренер Юрген Клопп хочет реформировать систему футбола в Германии.

Клопп вместе с партнерами работает над созданием новой лиги – чемпионата для игроков не старше 21 года. По мнению организаторов, такая лига нужна, чтобы футболисты получали больше опыта перед заходом в Бундеслигу.

Установлено, что молодые немецкие футболисты лишь изредка пробиваются в Бундеслигу, и новая лига должна им помочь.

  • Клопп в 2024 году покинул «Ливерпуль» по собственному желанию.
  • Тренер приводил англичан к победе в АПЛ и Лиге чемпионов.
  • Сейчас он руководит футбольным направлением в компании Red Bull.

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Клопп Юрген
