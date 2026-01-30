Введите ваш ник на сайте
  • «Бавария» объявила об уходе из клуба хавбека сборной Германии по завершении сезона

«Бавария» объявила об уходе из клуба хавбека сборной Германии по завершении сезона

Сегодня, 14:42

Полузащитник Леон Горецка покинет «Баварию» по завершении текущего сезона.

Стороны решили не продлевать контракт по итогам переговоров.

«Леон чувствует себя в этом клубе и в этой команде как дома. Несмотря на несколько запросов от высококлассных клубов, он решил остаться здесь до конца сезона. После открытых и конструктивных переговоров мы вместе пришли к выводу, что летом он будет искать новые вызовы.

Он проведет восемь лет в «Баварии» – наши восемь чрезвычайно успешных лет с сильным игроком и сильной личностью. Леон выложится на полную до лета, чтобы выиграть с командой как можно больше титулов», – сказал спортивный директор клуба Кристоф Фройнд.

  • 30-летний Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. Ранее он играл за «Шальке» и «Бохум».
  • В этом сезоне хавбек сборной Германии провел за мюнхенцев 28 матчей, забил 1 гол.

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Горецка Леон
