«Бавария» объявила об уходе из клуба хавбека сборной Германии по завершении сезона

Полузащитник Леон Горецка покинет «Баварию» по завершении текущего сезона.

Стороны решили не продлевать контракт по итогам переговоров.

«Леон чувствует себя в этом клубе и в этой команде как дома. Несмотря на несколько запросов от высококлассных клубов, он решил остаться здесь до конца сезона. После открытых и конструктивных переговоров мы вместе пришли к выводу, что летом он будет искать новые вызовы.

Он проведет восемь лет в «Баварии» – наши восемь чрезвычайно успешных лет с сильным игроком и сильной личностью. Леон выложится на полную до лета, чтобы выиграть с командой как можно больше титулов», – сказал спортивный директор клуба Кристоф Фройнд.