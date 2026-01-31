Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с выходцем из второй Бундеслиги (2:2)

«Бавария» в 20-м туре Бундеслиги не смогла обыграть «Гамбург», который в прошлом сезоне был во второй Бундеслиге. Команды забили по два гола.

Баварцы лидируют по потерянным очкам с отрывом в шесть баллов. «Гамбург» поднялся на 13-е место.

«Гамбург» не побеждает в шести встречах подряд. «Бавария» не выиграла второй матч в Бундеслиге подряд.

Команды сыграли в Гамбурге в официальном матче впервые с 2017 года.