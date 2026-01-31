Бундеслига. «Бавария» потеряла очки с выходцем из второй Бундеслиги (2:2)

«Бавария» в 20-м туре Бундеслиги не смогла обыграть «Гамбург», который в прошлом сезоне был во второй Бундеслиге. Команды забили по два гола.
Баварцы лидируют по потерянным очкам с отрывом в шесть баллов. «Гамбург» поднялся на 13-е место.
«Гамбург» не побеждает в шести встречах подряд. «Бавария» не выиграла второй матч в Бундеслиге подряд.
Команды сыграли в Гамбурге в официальном матче впервые с 2017 года.
Германия. Бундеслига. 20 тур
Гамбург - Бавария - 2:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ф. Виейра, 34 (с пенальти); 1:1 - Г. Кейн, 42; 1:2 - Л. Диас, 46; 2:2 - Л. Вушкович, 53.
Источник: «Бомбардир»