Компани оценил победу «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 6:1

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1).

«Разумеется, я доволен. Мы сыграли так, как хотели. Мы даже могли забить еще на один или два гола больше. Наш план хорошо сработал.

У нас очень талантливая и умелая команда. Парням нравятся такие матчи. У нас очень высокая интенсивность тренировок, и это помогает находить решения в подобных матчах. Поэтому такое выступление меня не удивило.

Не хочу много говорить про травмы. Мы не должны терять наш импульс. Наша вера в состав сильна. Дэвис пропустит какое-то время, но будем надеяться, что не слишком много. Учитывая глубину нашего состава – мы справимся. Это нормально, что футболисты иногда травмированы.

Кейн был близок к тому, чтобы сыграть [после травмы], но счет стал 5:0 – и внезапно шансы на выход сильно упали. Сегодня у нас не было в нем нужды», – сказал Кейн.