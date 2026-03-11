Компани оценил победу «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 6:1

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1).
«Разумеется, я доволен. Мы сыграли так, как хотели. Мы даже могли забить еще на один или два гола больше. Наш план хорошо сработал.
У нас очень талантливая и умелая команда. Парням нравятся такие матчи. У нас очень высокая интенсивность тренировок, и это помогает находить решения в подобных матчах. Поэтому такое выступление меня не удивило.
Не хочу много говорить про травмы. Мы не должны терять наш импульс. Наша вера в состав сильна. Дэвис пропустит какое-то время, но будем надеяться, что не слишком много. Учитывая глубину нашего состава – мы справимся. Это нормально, что футболисты иногда травмированы.
Кейн был близок к тому, чтобы сыграть [после травмы], но счет стал 5:0 – и внезапно шансы на выход сильно упали. Сегодня у нас не было в нем нужды», – сказал Кейн.
- Голы у «Баварии» забили Йосип Станишич на 12-й минуте, Майкл Олисе на 22-й и 64-й, Серж Гнабри на 25-й, Николас Джексон на 52-й и Джамал Мусиала на 67-й. У «Аталанты» отличился Марио Пашалич на 90+3-й.
- Ответная игра пройдет 18 марта.