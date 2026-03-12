«Какой смысл ехать в условный «Гавр»?» Глушенков – о возможном отъезде в Европу

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на клубном ютуб-канале высказался о возможном отъезде в Европу.

– Если ехать, то в сильную команду.

– Например? «Реал», «Барса», «Атлетико»?

– Ну, например… В сильную команду.

– То есть ты бы мог рискнуть?

– Ну, да.

– А если бы зарплата была в два раза меньше?

– Вот если бы в эти клубы, то я поехал бы вообще с удовольствием. В условный «Гавр» ехать какой смысл? На каждую игру выходить с мыслью: «Блин, как бы нам вничью сыграть?» Зачем?