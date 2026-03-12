  • «Какой смысл ехать в условный «Гавр»?» Глушенков – о возможном отъезде в Европу

«Какой смысл ехать в условный «Гавр»?» Глушенков – о возможном отъезде в Европу

12 марта, 23:28
7

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на клубном ютуб-канале высказался о возможном отъезде в Европу.

– Если ехать, то в сильную команду.

– Например? «Реал», «Барса», «Атлетико»?

– Ну, например… В сильную команду.

– То есть ты бы мог рискнуть?

– Ну, да.

– А если бы зарплата была в два раза меньше?

– Вот если бы в эти клубы, то я поехал бы вообще с удовольствием. В условный «Гавр» ехать какой смысл? На каждую игру выходить с мыслью: «Блин, как бы нам вничью сыграть?» Зачем?

  • В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.
  • Ранее футболист выступал за «Спартак».
  • После 20 матчей РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» составляет одно очко.

Червиченко – об игроке «Зенита»: «Странноватый парень со звездняком» 12
Орлов – о Глушенкове: «Полное разочарование» 15
Глушенков выбрал самых сложных соперников в РПЛ 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Гавр Глушенков Максим
Artemka444
1773347555
Смешной парень однако
c 7890
1773352980
Кому он там нах нужен.
Skull_Boy
1773372498
Ты даже в условном Лионе и Лилле нахрен не нужен
Spammer1
1773375493
Любой перехол из зинита даже в шинник или родину это уже повышение
evgevg13
1773377833
Сильным командам там он и нах.. не нужен. Как впрочем и средним... 2-3 года и в лучшую лигу мира.
Garrincha58
1773378124
Среднего уровня игрок захотел в европейский топ клуб
rash1959
1773384091
скоро "мысль о ничьей" будет присутсвовать всегда
Главные новости
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
1
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Все новости
Все новости
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
