«Какой смысл ехать в условный «Гавр»?» Глушенков – о возможном отъезде в Европу

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков на клубном ютуб-канале высказался о возможном отъезде в Европу.
– Если ехать, то в сильную команду.
– Например? «Реал», «Барса», «Атлетико»?
– Ну, например… В сильную команду.
– То есть ты бы мог рискнуть?
– Ну, да.
– А если бы зарплата была в два раза меньше?
– Вот если бы в эти клубы, то я поехал бы вообще с удовольствием. В условный «Гавр» ехать какой смысл? На каждую игру выходить с мыслью: «Блин, как бы нам вничью сыграть?» Зачем?
- В этом сезоне Глушенков провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.
- Ранее футболист выступал за «Спартак».
- После 20 матчей РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» составляет одно очко.
