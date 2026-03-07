Бундеслига. «Бавария» легко победила Гладбах (4:0), у Диаса 1+1

«Бавария» в 25-м туре чемпионата Германии по футболу обыграла менхенгладбахскую «Боруссию». Мюнхенцы забили четыре мяча, гости смогли отличиться один раз.
В двух голах «Баварии» поучаствовал нападающий Луис Диас.
С 55-й минуты гости были в меньшинстве после прямой красной карточки Рокко Райца за подножку.
«Бавария» увеличила лидерский отрыв до 14 очков, но у идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» матч в запасе. Менхенгладбахцы занимают 12-ю строчку.
У «Баварии» в этом году одно поражение – от «Аугсбурга». У «Боруссии» в последних девяти матчах одна победа.
«Боруссия» М не побеждает в Мюнхене с 2022 года.
Германия. Бундеслига. 25 тур
Бавария - Боруссия М - 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Л. Диас, 33; 2:0 - К. Лаймер, 45+1; 3:0 - Д. Мусиала, 57 (с пенальти); 4:0 - Н. Джексон, 79; 4:1 - В. Мохья, 89.
Удаления: нет - Р. Райц, 55.
Источник: «Бомбардир»